Zwei Tresore aus Gastrobetrieb in Igls gestohlen

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntagabend (1. Dezember, 21 Uhr) und Dienstagfrüh (3. Dezember, 8 Uhr) in einen Gastronomiebetrieb in Igls eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Gebäude und stahlen zwei Tresore. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. (TT.com)