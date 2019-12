Eine Routinekontrolle wurde einem 70-jährigen Autofahrer in Zirl zum Verhängnis, der laut Polizei wohl nie einen Führerschein gemacht hat. Am Dienstagvormittag wurde der Mann von Beamten einer Bezirksverkehrsstreife kontrolliert. Er wird nun an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter