Marihuana-Kekse gegessen: Jugendliche riefen in Ramsau den Notarzt

Ramsau – Kekse, in denen Marihuana steckte, sind in der Nacht auf Montag einer Gruppe Jugendlichen nicht gut bekommen. Sieben Deutsche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 18-jähriger Russe hatten die Cookies in einer Ferienhütte im Zillertal gegessen. Danach fühlten sich drei so unwohl, dass sie die Rettung alarmierten.

Notarzt und Sanitäter versorgten die Jugendlichen vor Ort. Den Transport ins Krankenhaus verweigerten sie aber. Jetzt erwartet sie eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz. (TT.com)