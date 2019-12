Innsbruck – Zwei Einbrüche in der Nacht auf Dienstag beschäftigen die Polizei in Innsbruck. Am Leopold-Wedl-Weg beim Einkaufszentrum DEZ brachen Unbekannte in einen Container ein und klauten mehrere dort gelagerte Feuerwerkskörper. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Im Stadtteil Wilten drangen Einbrecher kurz nach 5 Uhr früh durch einen Nebeneingang in eine Trafik ein und stahlen einen hohen dreistelligen Eurobetrag aus dem Kassenladen. (TT.com)