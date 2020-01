Innsbruck – Ein halbes Jahr, nachdem er in Innsbruck bei mehreren Autos die Seitenscheiben eingeschlagen hatte, wurde jetzt ein 57-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht. Laut Polizei zeigte sich der Mann geständig.

Die Taten hatten sich in der Nacht von 22. auf 23. Juli I am Lohbachufer, in der Technikerstraße sowie am Vögelebichl in Innsbruck ereignet. Ingesamt soll der Einheimische zehn Autos beschädigt haben. Zum Motiv ist nichts bekannt. (TT.com)