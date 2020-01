Tiroler Polizei warnt erneut vor Anrufen durch falsche Polizisten

Innsbruck – Aus aktuellem Anlass warnt die Tiroler Polizei wieder vor Trickbetrügern am Telefon: Die Täter geben sich derzeit häufig als Polizisten aus und behaupten, nach einem Raubüberfall Personen festgenommen zu haben, bei denen sie Unterlagen mit Namen und Adresse des Angerufenen vorgefunden hätten.

In weiterer Folge versuchen sie, Informationen über vorhandene Wertgegenstände (Bargeld, Schmuck, Goldmünzen/-barren und Kontostände) zu erfragen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Ziel haben, den Opfern die Wertgegenstände herauszulocken. Sie tun das unter dem Vorwand, die Gegenstände vor „flüchtigen Mittätern des Festgenommenen“ schützen zu wollen. Es sei aber auch denkbar, dass die Unbekannten ihre Opfer lediglich für künftige Einbrüche auskundschaften wollen.

Mehrere Anzeigen, alle bisherigen Anrufe beendet

Laut Polizei gingen bereits mehrere entsprechende Anzeigen in Tirol ein – bisher wurden aber alle Anrufe beendet und niemand fiel auf die Masche herein. Vermutet wird, dass die Betrüger übers Telefonbuch an die Festnetznummern der Angerufenen kamen.

Die Polizei rät generell, solche Anrufe sofort zu beenden, keinesfalls Bargeld oder Wertgegenstände wie Schmuck herauszugeben und immer Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Angehörige von älteren Menschen werden ersucht, ihre Verwandten entsprechend zu sensibilisieren und aufzuklären.

Vorsicht ist generell geboten – auch folgende Betrugsmaschen sind gängig:

Verkehrsunfall:

Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und erzählen, dass ein naher Angehöriger des Opfers einen schweren Verkehrsunfall hatte. Der Angehörige soll in Haft genommen worden sein und die falschen Polizisten fordern für dessen Freilassung eine Kaution.

Falsche Verwandte: Die Betrüger geben sich als Enkel, Neffen oder sonstige Angehörige aus, die in finanzieller Notlage seien (z.B. Wohnungskauf). Dann bitten sie um finanzielle Hilfe.

Falsche Nachbarn: Für einen angeblichen Grundstückskauf im Ausland oder ähnliches benötigen die „Nachbarn“ dringend Bargeld, welches später zurückgezahlt werden soll.

Die Polizei bietet kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungen an. Diese können über jede Polizeidienststelle oder über das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/70/3333) angefordert werden. (TT.com)