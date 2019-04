Bauarbeiten am Deutschen Eck: Änderungen im Tiroler ÖBB-Fahrplan

Innsbruck — Die Deutsche Bahn (DB) baut auf der Korridorstrecke zwischen Salzburg und Rosenheim. Weil vorübergehend nur ein Gleis zur Verfügung steht und der Abschnitt schließlich zur Gänze gesperrt wird, kommt es von Donnerstag, 11. April, bis Mittwoch, 12. Juni, zu Fahrplanänderungen der Züge über das "Deutsche Eck".

Auch der Zugverkehr in Tirol wird davon beeinträchtigt, konkret die ÖBB-Railjet-Züge von bzw. nach Bregenz. Die Verbindungen von und nach Zürich sind von den Einschränkungen in diesem Zeitraum nicht betroffen und verkehren planmäßig. Anschlusszüge im Nahverkehr, insbesondere an den Knoten Wörgl und Innsbruck, können in dieser Zeit jedoch vielfach nicht erreicht werden.

Die Railjets von Wien kommend werden an ihren Haltestellen in Tirol ca. 15 Minuten und in Vorarlberg ca. 20 bis 25 Minuten später eintreffen. Für den RJ 868 mit Planankunft um 22.48 Uhr in Innsbruck gilt der Abweichungsfahrplan bis 30. April. Auch Richtung Wien ist mit längeren Reisezeiten und späteren Ankünften in Salzburg, Linz, St. Pölten und Wien zu rechnen.



Einschränkungen im Detail Railjets aus Salzburg kommend in Richtung Bregenz: zwischen 15 und 25 Minuten spätere Ankunft in den Bahnhöfen in Tirol bzw. Vorarlberg.

Railjets aus Bregenz kommend in Richtung Salzburg: zwischen 15 und 25 Minuten frühere Abfahrt in den Bahnhöfen in Tirol bzw. Vorarlberg.

Nahverkehr: Anschlusszüge können nicht erreicht werden

Wegen der späteren Ankunft der aus Salzburg kommenden Railjets gehen in Wörgl die unmittelbaren Anschlüsse ins Brixental verloren und es ergeben sich für Reisende Richtung Hochfilzen Wartezeiten von rund 20 Minuten. Auch die direkten Anschlüsse in Innsbruck an die S-Bahn zum Brenner sind in diesem Zeitraum nicht möglich, ebenso wenig jene zu den Regionalexpress-Zügen (REX) nach Telfs/Ötztal/Imst und die S-Bahn nach Ötztal. Auch hier kommt es zu Wartezeiten:

REX 5382 (10:52 ab Innsbruck Hbf.) / REX 5390 (14:52 ab Innsbruck Hbf.) / REX 5394 (16:52 ab Innsbruck Hbf.) und REX 5398 (18:52 ab Innsbruck Hbf.) verkehrt jeweils um 10 Minuten früher bis Imst-Pitztal Bahnhof. Am Bahnhof Imst-Pitztal gibt es eine längere Wartezeit, um die Vorfahrt für die Fernverkehrszüge in Richtung Vorarlberg aufgrund der Eingleisigkeit in diesem Abschnitt sicherzustellen.

ÖBB-Information Sämtliche temporäre Fahrplanänderungen sind bereits im Internet auf www.oebb.at, in der ÖBB-Online Fahrplanauskunft Scotty und der ÖBB-App eingearbeitet. Ebenso steht das ÖBB-Kundenservice unter +43 (0)5 1717 zur Verfügung

Im Oberland müssen täglich zwischen 10 und 17 Uhr REX-Züge der Linie Innsbruck — Landeck zwischen Landeck und Schönwies in beiden Richtungen im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden. Für Reisende ergeben sich dabei frühere Busabfahrtszeiten in Landeck Richtung Schönwies. An den Bahnhöfen Schönwies und Landeck werden die Fahrgäste zu den Bussen geleitet.

Die REX-Züge in Schönwies weiter Richtung Innsbruck fahren zur gewohnten Abfahrtszeit pünktlich ab. Ebenso verkehren einige REX-Züge zwischen Ötztal und Schönwies um bis zu 10 Minuten verspätet.



Von 6. bis 12. Juni 2019 wird die Strecke zwischen Salzburg und Rosenheim zur Gänze für den Zugverkehr gesperrt. Das bedeutet, dass die ÖBB-Fernverkehrszüge von und nach Zürich über Zell am See umgeleitet werden müssen. Für die Railjet-Züge von und nach Bregenz werden die ÖBB einen Schienenersatzverkehr zwischen Wörgl und Salzburg einrichten. Laut ÖBB können sich dadurch Reisezeitverlängerungen von bis zu 90 Minuten ergeben. (TT.com)