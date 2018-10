Lienz testet kleinen Elektrobus im Stadtverkehr

Von Catharina Oblasser

Lienz – Heute beginnt der neue kleine E-Bus um 11.10 Uhr am Lienzer Bahnhof seine Runde. Er fährt nach Thurn und wieder zurück und ersetzt auf dieser Fahrt den großen Regiobus, der üblicherweise auf der Linie 5 verkehrt. Um 11.40 Uhr geht es vom Bahnhof nach Gaimberg und retour. Dann wird Pause gemacht, erst ab 17.10 Uhr nimmt der bunte Flitzer mit Elektromotor wieder Fahrt auf. „Der Bus wird zwei Wochen im Testbetrieb in Lienz unterwegs sein“, sagt Projektleiterin Alexandra Medwedeff. „Er verkehrt aber nicht zu Tageszeiten, zu denen viele Schüler unterwegs sind. Dafür wäre er zu klein.“ Am 24. Oktober nimmt der 26-Sitzer Abschied, um in einem anderen europäischen Land getestet zu werden.

In Tirol soll der Einsatz von lärmarmen, strombetriebenen Bussen im öffentlichen Verkehr Zukunft haben, erklärt LHStv. Ingrid Felipe (Grüne): Erst vor Kurzem habe man in der Regierung ein 1,5-Millionen-Euro-Paket für nachhaltige Mobilität beschlossen. „Ein beträchtlicher Teil davon fließt in die E-Bus-Flotte“, sagt Felipe. „Langfristiges Ziel ist der flächendeckende Einsatz von solchen Bussen in Tirol.“

Auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) hält viel von dem Testlauf des elektrobetriebenen Kleinbusses. „Bei guten Erfahrungen ist ein Übergang in einen längerfristigen Linienbetrieb durchaus denkbar“, sagt sie.

Blanik plädiert schon seit Längerem für den Einsatz von kleineren Fahrzeugen auf den Regiobus-Linien. Solange die Regiobusse aber auch Schüler befördern, ist das aus Platzgründen nicht möglich. Die Schülertransporte aus dem System herauszunehmen, geht aus fördertechnischen Gründen nicht. Hintergrund der Änderungswünsche ist die augenscheinlich sehr geringe Beliebtheit der Regiobusse bei den Bürgern.