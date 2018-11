Vorsicht Herbstblues: 2017 starben 18 Österreicher durch Sekundenschlaf

Innsbruck — Der Wind weht wieder kälter, draußen ist es nur noch wenige Stunden hell und am Morgen fällt es schwer, sich aus dem Bett zu wälzen — der Herbstblues ist zurück. Schuld daran ist das Müdigkeitshormon Melatonin. "Ist es draußen nur wenige Stunden hell, bleibt der Melatoninspiegel auch tagsüber erhöht — das bedeutet mehr Müdigkeit", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Gefährlich werden kann der Herbstblues vor allem im Straßenverkehr. So kamen auf Österreichs Straßen im vergangenen Jahr 18 Personen bei Unfällen ums Leben, bei denen Übermüdung die vermutete Ursache war.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Angesichts der verheerenden Auswirkungen warnt der ÖAMTC vor den fünf Hauptursachen von tödlichem Sekundenschlaf und gibt Tipps zur Vermeidung: