Zu Weihnachten gratis parken in Lienz

Sowohl am einkaufsstarken Samstag, 22. Dezember, wie auch am Montag, 24. Dezember, verzichtet die Stadtgemeinde Lienz auf die Einhebung der Gebühren in den Kurzparkzonen. „Wir freuen uns darauf, dass die Menschen aus dem Bezirk sowie aus den benachbarten Regionen auch weiterhin gerne die Stadt besuchen und in den Lienzer Geschäften einkaufen", betont Bürgermeisterin Elisabeth Blanik in einer Aussendung. Zu beachten sei, dass die Gebührenbefreiung nur in den städtischen Zonen gilt. Private Parkplätze sind ausgenommen. (TT)