Irre Geisterfahrt: Frau wendete drei Mal auf Tauernautobahn

Flachauwinkl, Zederhaus – Ein 31-jährige Frau aus der Oststeiermark ist am Samstagabend auf der Tauernautobahn (A10) gleich zwei Mal als Geisterfahrerin unterwegs gewesen. Bei Flachauwinkel fuhr sie auf der Richtungsfahrbahn Villach in die falsche Richtung. Als sie ihren Irrtum bemerkte, drehte sie um. Doch im Tauerntunnel wendete die Frau erneut und fuhr gegen die Fahrtrichtung, berichtete die Polizei Salzburg.

Im Tauerntunnel hielt sie ihren Pkw zunächst in einer Pannenbucht an. Dadurch erfolgte automatisch die Sperre des Tauerntunnels in Richtung Villach. Auch im Tunnel dürfte sie bemerkt haben, dass sie als Geisterfahrerin unterwegs ist und drehte um. Dann fuhr sie in Richtung Villach ordnungsgemäß weiter. Die Polizei stoppte die Geisterfahrerin am Südportal des Tauerntunnels bei Zederhaus.

Fahruntüchtigkeit von Arzt festgestellt

Ein Alkotest verlief negativ. Doch die Frau befand sich nach Ansicht der Polizisten nicht in einem verkehrstüchtigen Zustand. Daher wurde ein Arzt beigezogen, der die Frau untersuchte und einen Drogentest durchführte. Dabei wurde die Fahruntüchtigkeit der Weizerin festgestellt. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und sie wird angezeigt. Die Tauernautobahn war in Fahrtrichtung Villach von 20.55 bis 21.10 Uhr gesperrt. Aufgrund des mäßigen Verkehrsaufkommens, entstanden keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (APA)