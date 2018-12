Arlbergstrecke am Radar der ÖBB-Lawinenkommission

Von Helmut Wenzel

Landeck, St. Anton – Dichter Schneefall, das Stanzertal von Landeck bis St. Anton lag im Nebel: Nicht allzu vieles haben die Fahrgäste gestern beim Blick aus dem Railjet-Fenster gesehen.

Was nur Experten und einige Einheimische wissen: Zwischen Strengen und der Tunneleinfahrt in St. Anton gibt es zwölf Lawinenstriche. Also zwölf Stellen, an denen Schneemassen die Bahntrasse verschütten können.

Kommissionsobmann Norbert Rüf beschäftigt sich täglich mit dem Gefahrenpotenzial. - Wenzel

Täglich sind 80 Züge auf der Arlbergstrecke unterwegs. Eine fünfköpfige Lawinenkommission der ÖBB ist im Einsatz, damit alle sicher ihr Ziel erreichen. Oder, bei akuter Lawinengefahr, rechtzeitig gestoppt werden können.

Bahnmeister Norbert Rüf, zuständig für die Strecke von Völs bis Lindau, koordiniert den Einsatz der Lawinenkommission, die es seit 2005 gibt: „Wir starten im Spätsommer. Bis April werden täglich Daten von mehreren Wetterstationen gesammelt und dokumentiert, um die Lage beurteilen zu können. Der erfahrene Kommissionsobmann ist sich der Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in den Zügen bewusst, wenn er feststellt: „Die Beurteilung der Lage darf nie zur Routine werden.“

Zudem prüft Rüf, nebenbei ein begeisterter Skifahrer und Tourengeher, mit seinem Team das Schneeprofil entlang der Bahnstrecke. Ebenso kümmert er sich um die Einsatzbereitschaft der schweren Räumgeräte.

Schweres Räumgerät ist einsatzbereit. - ÖBB

„Ob eine Sperre verhängt wird, entscheiden wir auch in Absprache mit den Bürgermeistern und dem Land bzw. mit dem Lawinenwarndienst“, sagt der Experte. Die Entscheidungen würden meistens schon gegen 5 Uhr in der Früh getroffen. Vorigen Winter habe man die Arlbergstrecke zwischen Landeck nach Bludenz fünf Tage lang sperren müssen, einmal vier Tage am Stück.

Bei einer Sperre werde, so Rüf, ein Paket an organisatorischen Leistungen aktiviert: „Ein Schienenersatzverkehr muss rasch eingerichtet werden. Die anreisenden Urlauber brauchen Ersatzquartiere. Zur Räumung der Gleisanlagen müssen auch Arbeiter mit Schaufeln ausrücken.“

ÖBB-Lawinenkommissionen sind zudem auf Vorarlberger Seite des Arlberg, im Außerfern sowie für die Strecken Innsbruck – Scharnitz und für die Brennerstrecke eingerichtet.