Noch keine Lösung für Kosten von Korridorzug nach Salzburg

Von Wolfgang Otter

Alpbach – Martin Kopp musste nun doch zähneknirschend viel Geld ausgeben. Seine Tochter besucht eine Schule in Salzburg. Dazu kaufte Kopp das VVT-SchulPlus-Ticket und die Salzburger Super s’cool-Card, im Glauben, dass beide kombinierbar sind. Sind sie – aber nur wenn Schüler nicht über die Bahnkorridorstrecke Kufstein-Salzburg fahren. Das musste er teuer zur Kenntnis nehmen, als seine Tochter nachzahlen musste (die TT berichtete). Der Umweg über die innerösterreichische Bahnlinie via Bischofshofen würde für das Mädchen aber rund drei Stunden länger dauern. Der Alpbacher Vater kaufte daher mittlerweile eine bundesweite ÖBB-Jahreskarte für Schüler zu 1154 Euro, in der der Korridor inkludiert ist. Aber nicht der Bus – also braucht es auch noch die beiden Landeskarten zu je 96 Euro.

Kein Einzelfall, wie sich nun durch E-Mails und Anrufe bei der TT zeigt. Auch Familien aus Kolsass und Innsbruck kritisieren das gleiche Problem. „Im ersten Jahr konnten wir es nicht fassen und haben uns gegen die teure ÖBB-Karte entschieden. Ein Fehler, schlussendlich zahlten wir in dem Schuljahr über 2000 Euro“, erklärt die Familie aus Innsbruck. „Nun kaufen wir schon zum zweiten Mal die ÖsterreichCard zusätzlich zu den Verkehrsverbundkarten, um unsere Tochter mit ,nur‘ 1346 Euro in die Schule zu bekommen.“ Man habe sich schon an die verschiedensten Politiker in Land und Bund gewandt, genützt habe alles nichts.

Verärgert ist auch die Familie Grubinger aus Kolsass, auch weil sie nach eigenen Worten die Auskunft seitens der ÖBB erhalten habe, dass ihr Sohn die Schüler-Zeittickets kombinieren kann. Trotzdem kassierte er gleich zweimal eine Fahrgeldnachforderung von 90 Euro samt 30 Euro Bearbeitungsgebühr.

Als der Fall der Alpbacher Familie bekannt wurde, sind Gespräche zwischen ÖBB und VVT für eine Regelung in Aussicht gestellt worden. Das Problem ist nämlich, dass die Gültigkeit der Schülerkarte an der Landesgrenze Tirols endet und die Kosten für die Strecke durch Deutschland bei den Bundesbahnen hängen bleiben. „Es hat erste Gespräche gegeben“, bestätigt Christoph Gasser-Mair, Pressesprecher der ÖBB. „Wenn die Verkehrsverbünde in dieser Frage weitere Gespräche führen wollen, werden wir uns diesen selbstverständlich nicht verschließen. Wir sehen uns als ÖBB in dieser Frage derzeit aber nicht am Zug“, fügt Gasser-Maier an. Er verweist auf entsprechende Jugendtarife, die auch über das Deutsche Eck gelten.

Der Verkehrsverbund Tirol lässt über Presseagentur mitteilen, dass es „eine Anfrage unsererseits bei den ÖBB gab, die den Zweck hatte zu erheben, wie viele Personen im Kontext der verbundraumüberschreitenden Fahrten von dieser Tarifproblematik betroffen sind. Die Kenntnis der Anzahl potenziell Betroffener ist klarerweise die Grundvoraussetzung, um an einer Lösung (z. B. in Zusammenarbeit mit dem Salzburger Verkehrsverbund) mitwirken zu können. Bis dato liegen leider keine validen Daten vor, wir sind jedoch weiterhin bemüht, hier weitere Information zu generieren.“ Man sei nämlich an einer verbundübergreifenden Lösung für die Öffi-Nutzer Tirols interessiert. Der VVT empfiehlt Eltern, die Schulfahrtbeihilfe des Bundes in Anspruch zu nehmen.

Und seitens der Tiroler Politik erinnert LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) daran, dass viel im Bereich Öffis geschehen sei, in der Sache selbst kann sie den Eltern jedoch nicht helfen. „Es braucht für die nächsten Schritte über die Bundesländergrenzen hinaus die Unterstützung aller Verkehrsverbünde sowie insbesondere die Mitfinanzierung und das Engagement seitens des Bundes. Mit der von Bundesminister Norbert Hofer versprochenen ‚Nahverkehrsmilliarde‘ wäre viel möglich“, heißt es seitens der Verkehrslandesrätin.

Damit wäre das Problem also in Wien gelandet.