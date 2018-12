Zahl beträchtlich angestiegen: Heuer 36 Tote auf Tirols Straßen

Im Vorjahr wurde ein historisch niedriger Stand verzeichnet. Noch nie starben so wenige Menschen auf Tirols Straßen. Heuer stieg die Zahl der Toten wieder beträchtlich an. 36 Tote werden in der Unfallstatistik des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verzeichnet — und damit sieben mehr als noch im Jahr 2017. Zum Vergleich: Anfang der 2000er-Jahre gab es hierzulande jährlich noch etwa 100 Todesopfer im Straßenverkehr.

„Neben der Einführung des Vormerksystems und des Mehrphasenführerscheins auf Bundesebene und niedrigeren Tempolimits auf etlichen Straßen in Tirol haben auch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den Gemeinden zur Verringerung der Anzahl der tödlichen Verkehrsunfälle in den letzten 15 Jahren beigetragen", sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Aber damit sich der grundsätzlich positive Trend nicht wieder umkehrt, fordert der VCÖ weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen. So soll etwa das Handy am Steuer ins Vormerksystem aufgenommen werden. (TT)