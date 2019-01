Schnellfahrer im Visier: Die Blitzer in Kitzbühel stehen jetzt

Kitzbühel – Ab jetzt wird scharf geschossen. Nach längerem Hin und Her wurden nun gestern die Radarkästen aufgestellt. Eigentlich hätten sie schon Ende vergangenen Jahres in Betrieb gehen sollen, damals wurden aber die Fundamente für die Geräte falsch angelegt und somit hat sich der Startschuss um einige Wochen verzögert. Gestern war es nun so weit und die Firma Siemens hat die Kästen in Position gebracht.

Insgesamt wurden vier Kästen und ein Messgerät aufgebaut. Zum Einsatz kommt das Gerät dann abwechselnd jeweils im Bereich neben der Volksschule und der Neuen Mittelschule, weiters werden noch zwei Kästen in der Badhaussiedlung aufgestellt. Alles Bereiche, in denen die Stadt die Verkehrssicherheit erhöhen will.

Damit die Geschwindigkeitsübertretungen auch von EU-Bürgern geahndet werden können, ist es mit dem Messgerät möglich, von vorne zu blitzen. Die Kosten für die vier Radarkästen liegen bei etwa 110.000 Euro. (aha)