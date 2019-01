Hechtsee-Rundweg bleibt lange gesperrt

Der extreme Schneefall beschäftigt weiterhin die Bauhofmitarbeiter in den Gemeinden. Seit zwei Wochen ist der Rundweg um den Kufsteiner Hechtsee gesperrt — und das wird auch noch einige Wochen so bleiben. „Dort liegen etwa 250 bis 300 Kubikmeter Holz. Es schaut brutal aus", schildert Bauhofleiter Thomas Guglberger gegenüber der TT.

Seit gestern versuchen die Mitarbeiter, den Weg vom Restaurant bis zum Auslauf freizufräsen. „Wir haben so wenig Platz, dass wir nicht einmal wenden können", so der Bauhofleiter. Auch die Holz­arbeiten gestalten sich schwierig, da man nur mit kleinen Geräten zu den 75 Zentimeter dicken Baumstämmen vordringen kann.

„Der Weg ist an mehreren Stellen abgerutscht, teilweise haben die Wurzeln der Bäum­e diesen weggerissen. So sei auch der alte Hechtseeweg momentan unpassierbar, erklärt Guglberger. „Wir arbeiten so schnell wie möglich, aber die Aufräumarbeiten werden mindestens noch drei Wochen dauern, eher länger." Eine Belastung für Bauhofmitarbeiter und Gemeindekasse. (jazz)