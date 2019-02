Bahn frei für die Nordische Ski-WM in Seefeld

Seefeld – Seefelds Bürgermeister Werner Frießer ist dieser Tage ein viel beschäftigter und gefragter Mann. Eine Besprechung rund um die Nordische Ski-WM jagt die nächste. Und während die Anspannung kurz vor den Wettkämpfen (20. 2. bis 3. 3) steigt, sieht Frießer dem Verkehrskonzept entspannt entgegen. Ein breites Öffi-Angebot, Shuttle-Dienste und rund 4000 Parkplätze sollen trotz der zu erwartenden 200.000 Besucher einen reibungslosen Ablauf garantieren.

„Die Grundidee ist, Seefeld möglichst autofrei zu halten, weil für die Besucher ja alles fußläufig erreichbar ist“, wie der Orts- und OK-Chef erklärt. Die Kapazitäten auf der Schiene werden massiv erhöht, der Bahnhof wird zentraler Umschlagplatz auch für die Busse. Frießer glaubt auch, dass die Fans bei einem derartigen Großereignis gar nicht mit dem Auto anreisen. „Ich glaube, die Leute wissen, wie das funktioniert, und fahren nicht bis ins Zentrum des Events.“ Jedenfalls stellen die Organisatoren insgesamt 4000 Auffangparkplätze in Pfaffenhofen und Gießenbach zur Verfügung – mit Shuttlebussen soll es dann zur WM gehen.

Mit den Öffis kann man gratis anreisen. - Thomas Boehm / TT

Zahlreiche Fans nächtigen ja sowieso in und um Seefeld – 37 Prozent der Karten gingen laut Frießer etwa nach Norwegen und die allermeisten davon nächtigen im WM-Ort. Auch aus Leutasch wird es einen Zubringerdienst geben.

Mit einem gültigen WM-Ticket können tirolweit sämtliche VVT-, IVB- und ÖBB-Verbindungen an dem auf der Eintrittskarte angegebenen Tag kostenfrei genutzt werden. Ausgenommen sind die Fernverkehrszüge (Railjet usw.) der ÖBB. Seit einigen Wochen bekommen Besitzer eines VVT-Jahres-Tickets zudem eine 10-%-Ermäßigung auf die WM-Tickets (Ausnahme VIP-Tickets), und sollten Einzelne schon ein WM-Ticket gekauft haben, gibt es vor Ort einen gleichwertigen Gutschein für ihre Konsumation. In Bayern können ab 20. Februar alle Züge der Werdenfelsbahn (ab München) an dem auf der Eintrittskarte angegebenen Tag kostenfrei zur Fahrt genutzt werden. Informationen zu allen Verbindungen in Tirol finden Fans und Akkreditierte unter fahrplan.vvt.at und auf der SmartRide-App. Für Fahrten nach und aus Bayern dient die Auskunft der DB als Informationsquelle.

Für Autofahrer stehen 4000 Parkplätze bereit. - zeitungsfoto.at

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel sieht in der Kooperation mit dem VVT einen großen „Mehrwert“. Verkehrsverbund-Geschäftsführer Alexande­r Jug ist überzeugt, dass so ein „effizienter und umweltschonender Transport“ der Fans gelingen wird.

Einige Straßensperren gibt es rund um Seefeld während der WM-Tage. Das betrifft die L36 Möserer Straße zwischen Seewaldalm und WM-Halle und die L14 Leutascher Straße zwischen Zufahrt Gschwandtkopf und WM-Halle an allen Veranstaltungstagen von 8 bis 18 Uhr. Die Zufahrten nach Seefeld und Leutasch sind jederzeit über den Zirler Berg und über die L35 Buchener Straße möglich. (TT, mw)