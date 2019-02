Lawinengefahr in Tirol: Felbertauern und Brenner gesperrt

Innsbruck, Bozen – Wegen drohender Lawinengefahr ist am Samstag die Felbertauernstraße in Osttirol gesperrt worden. Wie der ÖAMTC mitteilte, ist die Dauer der Sperre vorerst unklar. Die Lawinenkommission tagte am Vormittag. Auch auf der Fernpassstraße (B179) gab es Probleme.

Die B179 musste zwischen Nassereith und Fernpass in beiden Richtungen wegen Eisglätte gesperrt werden. Zudem verursachte ein Lkw-Unfall Behinderungen.

Zahlreiche Sperren in Osttirol

Auch in Osttirol sind Straßen wegen starken Schneefalls gesperrt: Die Defereggenstraße (L25) ist ab Maria Hilf und ab Durre bis zum Gasthof Tandler nicht passierbar. Im letztgenannten Bereich besteht eine örtliche Umleitung. Die Zettersfeldstraße ist im Gemeindegebiet von Thurn vorerst nur einspurig (talwärts) befahrbar. Ebenfalls gesperrt sind die Reimmichlstraße und die Gemeindestraße Moos in St. Veit im Defereggental.

Die Felbertauern-Mautstraße ist wegen eines Lawinenabgangs zwischen Matrei und Mittersill gesperrt.

Ebenfalls unpassierbar sind die Pustertaler Höhenstraße (L324) von Leisach bis Bannberg sowie die B107 in Iselsberg ab Passhöhe in Richtung Kärnten/Mölltal wegen umgestürzter Bäume.

Brennerstraße wieder frei

Auch die Brennerstraße (B182) musste zwischen Schönberg und Matrei in beiden Richtungen wegen eines Lawinenabgangs am Freitag gesperrt werden – aufgehoben wurde die Sperre am Samstag gegen 10.30 Uhr..

Auf Südtiroler Seite sorgten massive Schneefälle für Behinderungen. Neben der Brennerautobahn (A22), die in Richtung Norden zwischen Klausen und Sterzing wegen hängegebliebener Lkw gesperrt war, war auch die Brennerstaatsstraße (SS12) zwischen Sterzing und dem Brenner aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Sperre am Fernpass aufgehoben

Die Fernpassstraße (B179) war aufgrund eines Unfalles und der Fahrbahnvereisung am Samstag zwischen 7.50 Uhr und 9.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Am Sonntag wird es aufgrund der Fasnachtsveranstaltung „Arzler Singeslerlauf“ im Ortgebiet von Arzl im Pitztal von 10 bis 17 Uhr zu einer Totalsperre kommen. Es besteht eine Umleitung über die Jerzener Straße (L243) – je nach Witterung wird eine Kettenpflicht für Busse ab 7,5 t Gesamtgewicht auf der Umleitungsstrecke vorgeschrieben.

Das gesamte Pitztal mit den Schigebieten Hochzeiger, Rifflsee und Pitztaler Gletscher ist während der Dauer der Sperre immer erreichbar. (TT.com/APA)