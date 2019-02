Chaos am Brenner: Tirol weist Frächter-Kritik scharf zurück

Bozen, Innsbruck, Rom — Nachdem Schneefälle in Südtirol am Wochenende für einen Ausnahmezustand auf der Brennerautobahn (A22) gesorgt hatten, machen Italiens Frächter die Lkw-Fahrverbote Tirols für das Chaos verantwortlich. „Das Chaos ist nicht den auf Schnee unvorbereiteten Lkw-Fahrern, sondern einfach Österreichs Lkw-Blockadepolitik zuzuschreiben", hieß es in einer Presseaussendung der Frächter.

Seit Jahren gebe es für Lkw keine Winter- und Sommerreifen, sondern lediglich Reifen für jede Wetterbedingungen. „Niemand darf daher behaupten, dass das Chaos auf der A22 auf die Sommerreifen einiger Lkw zurückzuführen ist", so Thomas Baumgartner, Präsident des Frächterverbands Anita. „Wie seit langer Zeit der Fall, bildete sich Freitagabend wegen des Nachtfahrverbots, das nun auch auf Samstagfrüh ausgedehnt wurde, eine lange Kolonne von Lkw auf der südlichen Seite des Brenners. Wegen des Schneefalls und der Präsenz der Lkw auf der rechten Spur war eine optimale Straßensäuberung auf der Autobahnstrecke nicht möglich", meinte Baumgartner.

Der Präsident des Frächterverbands rief die italienische Regierung auf, Druck auf Österreichs gegen Tirols „einseitige Politik" in Sachen Lkw-Verkehr auszuüben. Diese verursache nicht nur lange Kolonnen auf der A22, sondern schade der Südtiroler und der italienischen Wirtschaft.

Felipe: Frächter-Kritik "populistisch"

Die Tiroler Landesregierung hat die Aussagen des italienischen Frächterverbandes scharf zurückgewiesen. "Die Aussagen sind einseitig, populistisch und entbehren jeglicher Sachlichkeit", sagte die zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne).

"Ich denke, es ist in keinster Weise konstruktiv, kurz nach dem Wochenende sich gegenseitige Schuldzuweisungen über den Brenner auszurichten. Das Land Tirol und die beteiligten Einsatzorganisationen werden das vergangene Wochenende in Ruhe aufarbeiten, analysieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen", kündigte Felipe an.

Die Landeshauptmannstellvertreterin verwies zudem darauf, dass nach Rücksprache mit Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) die Lkw-Fahrverbote ausgesetzt worden waren, um die Situation südlich des Brenners zu entschärfen. Felipe dankte überdies den Einsatzkräften, den Straßenmeistereien und der Exekutive, die in Tirol trotz der widrigen Umstände unter Druck die richtigen Entscheidungen getroffen hätten.

VP-Riedl: „Aussagen ignorant und unverfroren"

Auch der Verkehrssprecher der Tiroler VP im Landtag, Florian Riedl, schüttelte über die Aussagen des italienischen Frächterverbandes den Kopf: „Wie ignorant und unverfroren muss man eigentlich sein, um dem Land Tirol die Schuld am Verkehrschaos am Brenner in die Schuhe schieben zu wollen?"

Riedl weiter: "Fakt ist, dass die in Tirol geltenden Lkw-Fahrverbote seit langem bekannt sind und offensiv kommuniziert wurden. Jetzt so zu tun, als sei die Situation am Brenner völlig unvermittelt über die Frächter hereingebrochen, ist deshalb einfach letztklassig."

Polizei kritisiert Verhalten der Verkehrsteilnehmer

Das samstägliche Verkehrschaos auf der Brennerautobahn hatte nicht nur zu einem Großeinsatz von Einsatzkräften geführt, sondern auch zur Übernachtung Hunderter Autofahrer in Tiroler Notquartieren. Allein in der Innsbrucker Olympiaworld hatten 400 Schüler ein Bett aufgeklappt. Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung, zeigte sich indes gegenüber der TT über das Verhalten vieler Fahrzeuglenker irritiert. So sei am Samstag die Sperre des Brenners für Lkw ab acht Uhr und für Pkw ab 13 Uhr teils schon ab Bayern angezeigt worden - trotzdem habe sich der Verkehr ungerührt Richtung Süden weiterbewegt. (TT.com)