Diesel statt Strom für Antrieb der Achenseebahn?

Von Angela Dähling

Jenbach, Rotholz – Es gibt viele Fragezeichen rund um die 130 Jahre alte Achenseebahn. Der Karren ist verfahren. Licht ins Dunkel soll das heutige TT-Forum ab 19.30 Uhr im Saal der Landeslehranstalt in Rotholz bringen. Denn da sitzen die Zuständigen vor Publikum an einem Tisch. Darunter Bahn-Vorstand Georg Fuchshuber, der seit fünf Jahren an der Umsetzung der geplanten Elektrifizierung arbeitet und sich politisch ausgebremst fühlt. Denn es fließt derzeit bekanntlich kein Geld mehr aus dem Mittelfristigen Investitionsprogramm für Privatbahnen (MIP) und auch klare Signale der Landesregierung, dass eine Elektrifizierung und der Ausbau zum öffentlichen Nahverkehrsmittel gewünscht wird, lassen auf sich warten.

Warum das so ist, dazu kann LHStv. Josef Geisler Stellung nehmen. Das Land Tirol stellt vorerst 1,2 Mio. Euro nur für für dringendste Sanierungen und Zahlungen bereit, damit die Bahn heuer überhaupt ab 27. April wieder in die Sommersaison starten kann. Auch der Jenbacher Bürgermeister Dietmar Wallner wird als Gemeindevertreter und Aufsichtsrat Stellung beziehen. Als Mobilitätssprecher wird Hermann Weratschnig seine Sicht von außen erläutern. Moderiert wird die Diskussion, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind, von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern.

Bahnvorstand Georg Fuchshuber schickt voraus, dass es ein zweites Standbein bzw. einen ganzjährigen Betrieb der Bahn brauche. Sonst sei der Betrieb auf Dauer nicht führbar. Was wäre die Alternative zu Dampfzug plus Elektrifizierung. „Dampfzug plus Diesel“, nennt Fuchshuber einen Plan B für die Appenzeller Garnituren. Ein Plan, für den er aber wenig Begeisterung zeigt. Volker Höferl, Pressesprecher von Minister Norbert Hofer, teilt auf Anfrage der TT mit, das Bundesministerium sei offen dafür, die Achenseebahn ab 2020 wieder ins MIP aufzunehmen. Höferl: „Voraussetzung ist, dass die Bahn in Zukunft auch für den Alltagsverkehr (v. a. Berufspendel- und Schülerverkehr) nutzbar ist und nicht nur einen touristischen Nostalgieverkehr anbietet.“