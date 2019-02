Probleme durch Änderung im Fahrplan für Pendler im Brixental

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Die Kritik an der S-Bahn-Verbindung SB 5004 aus Hochfilzen durch das Brixental nach Wörgl nimmt nicht ab. Das Pendlerforum hat diese Verbindung nun zum Schwerpunkt für die Verhandlungen mit ÖBB, VVT und Land Tirol für die Fahrplanerstellung 2020 erkoren. „Die Abfahrtszeit dieser Schnellbahn wurde, ohne mit uns gesprochen zu haben, um 16 Minuten vorverlegt. Dadurch ergibt sich nun ein Loch in der Taktung. Wir haben immer betont, dass wir eine zusätzliche Verbindung am Morgen brauchen. Nicht eine Verschiebung, die zu Lasten anderer geht“, sagt Maximilian Ebersberg, Obmann des Pendlerforums Brixental.

Er habe sogar selbst eine Befragung unter Pendlern in dem Zug durchgeführt, die klare Mehrheit empfand die Änderung als Verschlechterung. „Natürlich ist diese Umfrage nicht repräsentativ, aber sie zeigt dennoch ein klares Bild“, erklärt Ebersberg. Für viele Pendler habe sich hier eine Verschlechterung ergeben. Nun klaffe zwischen 7.01 Uhr (Ankunft Wörgl SB 5004) und 7.47 Uhr eine große Lücke im Zugfahrplan durch das Brixental. Sein Forumskollege Johann Kobler betont, dass in derselben Zeit zwischen Kufstein und Wörgl sogar fünf Züge verkehren würden. Hier seien das Brixental und der Bezirk Kitzbühel klar unterversorgt.

„Vor dem Fahrplan 2019 gab es diese lange Zugspause in der Abfahrt Kitzbühel von 5.58 bis 6.37“, schildert Kobler und legt nach: „Und das ist eine zu billige Lösung und wird als Brüskierung angesehen. Denn im Unterinntal, Ibk.–Wörgl/Kufstein, wurden im Fahrplan 2019 zwei neue REX (ab Ibk. 16 Uhr und 17 Uhr) eingesetzt, und kein anderer Zug wurde deshalb im Unterinntal gestrichen.“

Ebersberg würde sich ein Nachbessern des Fahrplanes noch vor dem Wechsel im Dezember wünschen. Dazu heißt es in einer Anfragebeantwortung von Seiten des VVT und der ÖBB: „Eine Änderung der Abfahrtszeiten ist grundsätzlich auch unterjährig möglich. Sie hängt jedoch von einigen Komponenten ab, die im Verantwortungsbereich der durchführenden Verkehrsunternehmen liegen. Die Einführung einer zusätzlichen Verbindung ist nur zum Fahrplanwechsel hin umsetzbar.“

Das Forum sei auch gerade dabei, seine Wünsche zu formulieren, und hofft, wie in den Vorjahren wieder zu einem Gespräch mit VVT und ÖBB eingeladen zu werden, um die Wünsche der Pendler einbringen zu können. „Eines ist aber klar, dass wir nie eine Veränderung zu Lasten anderer wollen, wie es beim 5004 passiert ist“, betont Ebersberg. Grundsätzlich seien VVT und ÖBB immer um einen Dialog bemüht, heißt es von Seiten der beiden Unternehmen, und weiter: „Auch dazu ist es geplant, sich mit den Pendler-Vertretern in gewohnter Weise auszutauschen.“ In Kalenderwoch­e neun soll dazu eine Einladung folgen, der Gesprächstermin selbst wird dann im März sein. Die Planungsphas­e für den neuen Plan, der dann im Dezember in Kraft tritt, soll bis April des Jahres abgeschlossen sein.

Am Donnerstag, 14. März, wird auch ein großes Treffen des Brixentaler Pendlerforums mit der Jahreshauptversammlung stattfinden, zu dem alle Betroffenen eingeladen sind. Ort ist das Salvena-Restaurant in Hopfgarten. Beginn ist um 18.45 Uhr. Die S-Bahnen aus Wörgl und aus Kitzbühel kommen beide um ca. 18.30 Uhr in Hopfgarten-Berglift an.