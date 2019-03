Handyparken in Telfs ab 15. April

Mit 15. April wird in der Marktgemeinde Telfs das Handyparken eingeführt — als Ergänzung zum „normalen" System mit Parkautomaten, das weiter bestehen bleibt. Abgesehen davon, dass man nicht immer Kleingeld mit sich führen muss, liege der Vorteil der neuen Technologie vor allem in der minutengenauen Abrechnung, erklärt BM Christian Härting. In Vorarlberg gebe es dieses System — in Zusammenarbeit mit der deutschen Betreiberfirma „ParkNow" — bereits flächendeckend, in Tirol bisher lediglich in Innsbruck. Wirtschafts­treibende, vor allem im Ortszentrum, sollen in Kürze bei einer eigenen Veranstaltung detaillierte Informationen erhalten. Zudem gebe es Überlegungen, zusammen mit der Kaufmannschaft ein Refundierungssystem für Kunden zu entwickeln, so Härting, „Gespräche dazu laufen erst". (md)