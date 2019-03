Sicherheitsexperte: „Gefahr rund um Gleisanlagen wird oft unterschätzt“

Landeck – Volle Aufmerksamkeit schenkten die Schüler der 3b-Klasse an der Land­ecker NMS kürzlich dem ÖBB-Sicherheitsexperten Hans Oberkofler. Er war eingeladen, um das Gefahrenpotenzial rund um Gleisanlangen und Bahnhöfe aufzuzeigen. „Leider wird die Gefahr dort immer wieder unterschätzt. Österreichweit werden jährlich 12 bis 15 Menschen getötet, wegen Unachtsamkeit oder Leichtsinn“, weiß der Experte. In seinem Multimedia-Vortrag durfte das mahnende Beispiel des tödlichen Unfalls im Dezember 2017 am Bahnhofsgelände in St. Johann in Tirol nicht fehlen: Ein 16-Jähriger aus München stieg auf einen Güterwaggon und kam bei einem Stromüberschlag ums Leben. Dabei hatte der Jugendliche die Starkstromleitung gar nicht berührt.

In Landeck gebe es, so Oberkofler, ein bekanntes Beispiel für riskantes Verhalten: „Wir wissen, dass Autofahrer oft bei roter Ampel die Gleise an der Bahnübersetzung queren.“ Schulen, die an einem Sicherheitsvortrag der ÖBB interessiert sind, können sich unter sicherheitskampagne@oebb.at melden. (hwe)