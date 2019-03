Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Seefeld zwei Wochen gesperrt

Innsbruck – Die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und dem Bahnhof Klais in Bayern ist von Samstag, 30. März, bis Montag, 8. April, sowie von 30. März bis Sonntag, 14. April, zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Seefeld für den Zugverkehr gesperrt. Während der Dauer der Sperren werden alle Züge im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

Für den Zubringer von Zirl geben die ÖBB dabei den Hinweis, dass dieser Bus von der Haltestelle Zirl Gemeindeamt abfährt und keine Fahrradmitnahme möglich ist.

Einzelbaumaßnahmen während Sperre

Bei den Bahnbauarbeiten, die insgesamt von 25. März bis 19. April dauern, werden laut einer Aussendung der ÖBB zahlreiche Einzelmaßnahmen umgesetzt. In fünf Abschnitten in den Bereichen Innsbruck, Zirl und Seefeld werden Stützmauern saniert. In Innsbruck und Zirl werden Entwässerungsgräben und Drainagen erneuert, am Bahnhof Hochzirl an zwei Gleisen insgesamt 600 Meter Schienen. Auch die Oberleitungen in den Tunnelabschnitten sollen neu gemacht werden, sowie die Tunnelbeleuchtung gewartet werden. An drei Brückengewölben im Bereich Hochzirl finden ebenfalls Erhaltungsarbeiten statt.

Außerdem werden entlang der gesamten Strecke sicherheitsrelevante Grünschnitt- und Ausholzungsarbeiten durchgeführt.

Auf deutscher Seite erneuert die Deutsche Bahn eine Eisenbahnbrücke in Mittenwald. Zwischen 30. März und 8. April wird dort eine Sicherungskonstruktion für den späteren Hilfsbrückeneinbau errichtet. Im Abschnitt zwischen Innsbruck Hötting und Seefeld wird auch während der Nachtstunden und an Wochenenden gearbeitet. Zum Schutz der Arbeiter werden dabei akustische und optische Warnsignale abgegeben. Die ÖBB warnt und bittet um Verständnis, dass es zu einem Anstieg des Lärmpegels und zu Staubbelastungen kommen kann. (TT.com)