Bahnhofsvorplatz in Innsbruck ist ab heute Großbaustelle

Innsbruck — Ein gutes Nervenkostüm brauchen Verkehrsteilnehmer in den kommenden Monaten rund um den Innsbrucker Hauptbahnhof. Da der Südtiroler Platz - der Vorplatz des Bahnhofs - grundlegend saniert werden muss, wird ebendieser zu einer Großbaustelle. Die Sanierung ist in drei Bauphasen unterteilt, sie soll bis Ende November abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 1,5 Millionen Euro.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Bauarbeiten gehen mit massiven Verkehrsbehinderungen einher. Seit heute Früh 5 Uhr gelten die geänderten Umleitungen für den Individualverkehr wie auch für den öffentlichen Verkehr.

Was wird saniert? Der Südtiroler Platz ist laut Stadt „dringend sanierungsbedürftig", nachdem er im Jahr 2005 mit einem rötlichen Asphalt-Belag gestaltet worden war. Im Zuge der Sanierung erneuert die IVB die beiden Gleisbögen im Bereich „Uhrturm". IKB und TIGAS verlegen Leitungen für Strom, Wasser, Kanal sowie Gas und Hausanschlüsse. Die Stadt Innsbruck führt großflächige Asphaltierungsarbeiten durch (der Platz wird mit schwarzem Standardasphalt versehen) und auch der Straßenoberbau wird in den Kreuzungen mit der Brixner Straße und der Salurner Straße auf eine Tiefe von ca. 80 cm erneuert.

Verkehrsbehinderungen und Umleitungen im Überblick



Rund um den Hauptbahnhof kommt es zu Änderungen der Verkehrsführung. So ändert sich mit Beginn der Baustelle die Einbahnregelung in der gesamten Adamgasse, die dann nur aus der Richtung Bozner Platz einfahrbar ist. Der Südtiroler Platz kann weiterhin in Richtung Norden einspurig befahren werden, die Fahrmöglichkeit in südliche Richtung entfällt. Ein Übersichtsplan zeigt alle Umleitungen und Verkehrsbeeinträchtigungen auf einen Blick:

- Stadt Innsbruck

Für eine vergrößerte Kartenansicht im pdf-Format hier klicken.



Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf die Linienführung der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB). So wird beispielsweise die Linie „5" vorrübergehend als Linie „2" über die Museumstraße geführt. Auf der Linie 2 wird eine zusätzliche Tram eingesetzt, damit der 5-Minuten-Takt aufrecht erhalten bleiben kann. Busse werden in Richtung Süden großräumig umgeleitet, in der Adamgasse zwischen dem Hotel Sailer und der Nationalbank wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie STB verkehrt in dieser Zeit nur bis und vom Stubaitalbahnhof, ansonsten können die Fahrgäste die Linie 1 ab/bis Stubaitalbahnhof benutzen.



Weitere Informationen IVB-Fahrplanauskunft

Für Fußgänger sind alle Gehsteige mit kleinen Einschränkungen erreichbar. Die Adamgasse ist für Radfahrer weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Die Zufahrten zu den angrenzenden Wohnbauten und Betrieben für Anwohner und Blaulichtorganisationen wird jederzeit gewährleistet. Notwendige, kurzzeitige Sperren werden auf ein Minimum beschränkt. Die Ein- und Ausfahrten der Tiefgaragen sind jederzeit nutzbar.

„Für eine solch zentrale und umfangreiche Baustelle inmitten der Stadt gibt es keinen idealen Zeitpunkt. Dennoch führt kein Weg an der Sanierung und den Leitungsarbeiten vorbei", so die ressortzuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne). Sie appelliert an die Geduld der Verkehrsteilnehmer und ruft dazu auf, den Bereich wenn möglich großräumig zu umfahren, um Durchzugsverkehr zu vermeiden. Eine Alternative würde auch die Nutzung der „Park & Ride"-Einrichtungen Hafen und Olympiaworld darstellen. (TT.com)