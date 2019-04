Neuer Drauradweg in Osttirol wird sicherer

Im Detail

Provisorium. Heuer verläuft der Drauradweg auf der neuen Route, ist aber noch nicht asphaltiert. Die Radler benützen zwei Behelfsbrücken am Margarethenbach in Anras und beim Larsenwehr in Thal. Radweg neu. Ab der Radsaison 2020 gibt es durchgehend eine Asphaltdecke und drei neue Brücken: die Radwegbrücke Mittewald, die neue Margarethenbrücke und eine Geh- und Radwegbrücke am Beginn des Thaler Gewerbegebiets.