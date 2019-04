Elegantes Pflaster für die Zwergergasse in Lienz

Die Zwergergasse in der Lienzer Innenstadt bekommt ein neues Gesicht. Ab Montag, 29. April, 7 Uhr wird gebaut, heißt es in einer Aussendung der Stadtgemeinde. Die Gasse erhält eine Pflasterung aus Granitplatten und Porphyr, so wie sie in weiten Teilen der Innenstadt schon existiert. An die 650 Quadratmeter Fläche werden bearbeitet. Die Baustelle reicht von der Einmündung in den Johannesplatz bis zu den Lauben am Ende der Gasse. Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin bleibt die Zwergergasse für den Verkehr gesperrt. Geschäfte und Lokale sind nur zu Fuß erreichbar. Die Kosten für die Umgestaltung betragen etwa 350.000 Euro. (TT)