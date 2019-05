Bahnstrecke ins Außerfern wegen Bauarbeiten gesperrt

Außerfern – Wegen Erhaltungsarbeiten ist die Außerfernbahn von 25. Mai bis 10. Juni zwischen Reutte und Griesen für den Zugverkehr gesperrt. Für die Reisenden wird zwischen Reutte und Griesen bzw. Reutte und Garmisch-Partenkirchen ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Dieser gliedert sich wie folgt: Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr SEV zwischen Reutte und Griesen. In Griesen besteht stündlich ein Anschluss mit Zügen nach und von Garmisch-Partenkirchen. Montag bis Freitag zwischen 17 und 8 Uhr sowie am Wochenende und an den Feiertagen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag SEV zwischen Reutte und Garmisch-Partenkirchen. Zwischen Griesen und Garmisch-Partenkirchen fahren zu diesen Zeiten keine Züge, sondern die SEV-Busse auf der Bundesstraße.

Bei den Erhaltungsarbeiten werden Heiterwang sowie im Abschnitt zwischen Bichlbach Lähn und Lermoos Gries rund 2800 Meter Gleise samt Unterbau erneuert. Zudem wird in Lähn bei der Eisenbahnkreuzung Gasse die behördlich vorgeschriebene technische Sicherung eingebaut. Aufgrund der Arbeiten ist die Eisenbahnkreuzung Gasse von 22. Mai bis 11. Juni gesperrt. Ebenfalls ab 22. Mai 2019 gesperrt werden die beiden benachbarten Feldweg-Eisenbahnkreuzungen. (TT)