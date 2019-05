Straßensperren und Wartezeiten bei „Innsbruckathlon“ in Innsbruck

Innsbruck — Einige der Hindernisse, die Teilnehmer des ersten „Innsbruckathlons" am kommenden Samstag, 25. Mai, überwinden müssen, stehen schon oder befinden sich derzeit im Aufbau. So etwa auch die riesige „TT-Brücke", die es beim Landesmuseum zu bezwingen gilt. Sie lässt erahnen, was beim ersten Bewerb dieser Art in der Innenstadt auf die Teilnehmer zukommt.

Aber auch auf Verkehrsteilnehmer kommt am Samstag einiges zu — aus Sicherheitsgründen müssen mehrere Straßen komplett oder zumindest vorübergehend gesperrt werden. Wir haben einen Überblick über sämtliche Sperren zusammengestellt. Alle weiteren Informationen rund um den "Innsbruckathlon" gibt es direkt auf der Website. (TT.com)



Verkehrsbehinderungen und Straßensperren zum Hauptbewerb (25.Mai):

Wilhelm Greil Straße: Einfahrt Museumsstraße: 21.05.2019 bis 27.05.2019

Rennweg: Nordkettenbahn bis Karl Kapferer Straße, 25.05.2019, 15:00 bis 18:00

Universitätsstraße: Sillgasse bis Rennweg, 25.05.2019, 13:00 bis 20:00

Innrain: Nordkettebahn bis Marktgraben, 25.05.2019, 13:00 bis 17:00

Innrain: Höhe Karwendelbögen, 25.05.2019, 13:00 bis 16:30 Verkehrsbehinderungen

Hans-Psenner-Steg: 25.05.2019, 13:00 — 18:00

Karwendelbögen: 25.05.2019, 13:00 bis 16:45

Karwendelstraße: Ecke Egger Lienz Straße, 25.05.2019, 13:00 bis 16:45

Feldstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 17:00

Pastorstraße: Höhe Kreuzung Fritz-Konzert-Straße, 25.05.2019, 13:00 bis 17:15

Pater Reinisch Weg: 25.05.2019, 13:00 bis 17:30

Hohlweg: Kreuzung Brennerstraße, 25.05.2019, 13:00 bis 17:30

Klostergasse: Sankt Bartolomä bis Brennerstraße, 25.05.2019, 13:00 bis 18:00

Oerleyweg und Graßmayrstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 18:30 für Anrainer Ausfahrt möglich

Südbahnstraße: Kreuzung Schildlachstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 18:30 Verkehrsbehinderungen

Heiliggeistraße: 25.05.2019, 13:00 bis 18:45 Verkehrsbehinderungen

Innbrücke: 25.05.2019, 13:00 — 16:30

Maria Theresien Straße: Triumphpforte bis Anichstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 19:00

Meranerstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 19:30

Erlerstraße: Meranerstraße bis Gilmstraße: 25.05.2019, 13:00 bis 19:30

Wilhelm Grail Straße: Gilmstraße bis Museumsstraße, 25.05.2019, 13:00 bis 19:30

Gilmstraße bis Museumsstraße, 25.05.2019, 13:00 bis 19:30 Museumsstraße : 21.05.2019 bis 27.06.2019 Radstreifen Höhe Wilhelm Greil Straße gesperrt.