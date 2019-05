Zugverkehr in Kufstein noch bis 8. Juni beeinträchtigt

Kufstein – Eine beschädigte Oberleitung hat in der Nacht auf Freitag in Kufstein einen Brand ausgelöst, was unmittelbare Folgen auf den Zugverkehr hatte. Zwischen Kufstein und Wörgl waren bis 6 Uhr keine Fahrten möglich. Am Vormittag kam es zu noch zu vereinzelten Ausfällen. Am frühen Nachmittag gaben die ÖBB dann bekannt, dass wegen der Instandsetzungsarbeiten die Zugfahrten zwischen Kufstein und Wörgl Hbf bis 8. Juni nur eingeschränkt möglich seien. Für die Nahverkehrszüge wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Über das Deutsche Eck kommt es zu Verspätungen bis zu 20 Minuten.

Die Ursache für den Riss der Oberleitung ist derzeit noch unklar. Das Feuer war demnach auf der Bahntrasse bzw. im Bereich der Gleise ausgebrochen und hatte auch einen Stromausfall zur Folge. (TT.com)