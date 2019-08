Abgelenkte Lkw-Fahrer: Strategien gegen ein hohes Unfallrisiko

Innsbruck, Oldenburg – Ganze zwei Minuten und 57 Sekunden tippt der Fahrer des schweren Sattelzuges auf seinem Smartphone herum. Nur ab und zu geht der Blick für einen Sekundenbruchteil auf die Fahrbahn der A1. So fährt der Mann auch in einen Baustellen-Abschnitt. „Der merkt gar nichts mehr“, sagt Cliff Sprenger.

Verstöße wie diesen filmt der Polizist mit seinen Kollegen im Bereich von Oldenburg (Niedersachsen).

Das deutsche Pilotprojekt wird jetzt bis Ende 2019 verlängert. Bislang wurden allein in Niedersachsen seit Februar schon knapp 1300 Verstöße auf den Autobahnen dokumentiert und geahndet. Als Dienstfahrzeug dient den deutschen Polizisten ein unauffälliger brauner VW-Transporter. Auf der Dach-Reling ist mit Spannriemen und Kabelbindern eine Alu-Leiter befestigt. „Sieht aus wie ein Handwerker-Auto“, so der Polizist. Nur mit dem Unterschied, dass vorne an der Leiter eine kleine, gerade mal streichholzschachtelgroße GoPro-Kamera montiert ist. Vom Boden gemessen sind es etwa zwei Meter bis zur Kameralinse – perfekt, um einen höher sitzenden Fahrer bei einem Regelverstoß zu filmen. Vor allem durch zahlreiche Baustellen und viele Staus ist die Gefahr von Unfällen für abgelenkte Lkw-Fahrer groß, und immer wieder sind es Lastwagen, die teils ungebremst ins Stauende fahren.

„Auch wir stellen fest, dass Lkw-Fahrer beim Lenken Tätigkeiten bzw. Handlungen setzen, die im Widerspruch zu einem aufmerksamen Lenken stehen“, sagt Markus Widmann, Leiter der Tiroler Landesverkehrsabteilung. Die Polizei erlebe auf Autobahnen Lkw-Fahrer, die auf Tablets oder Smartphones herumtippen, Zeitungen lesen, Filme schauen oder sogar Essen zubereiten würden. Das deutsche Projekt ist Widmann nicht bekannt, hierzulande wird nicht gefilmt. Beobachtet die Polizei aber Regelverstöße, wird ebenfalls geahndet. „Die Lkw-Lenker werden angehalten und mit den Feststellungen der Polizei konfrontiert, die Lenker zeigen sich in den allermeisten Fällen einsichtig“, so Widmann. Insgesamt sei Ablenkung am Steuer mittlerweile „die“ Hauptursache für Unfälle – bei Pkw und Lkw. Aus Sicht von Unfallforschern sind Lkw-Fahrer aber besonders gefährdet für die Suche nach Ablenkung, weil sie oft und lange über viele Stunden geradeaus fahren, und das oft hinter einer „Wand“, also vorausfahrenden Lkw. Unfälle mit Lkw-Beteiligung machten im Jahr 2018 an allen Unfällen in Österreich zwar „nur“ 4,1 Prozent aus, aber dabei starben 13,7 Prozent der im Verkehr Getöteten. „Wenn es mit Lkw zu Unfällen kommt, dann ist das Risiko, dass diese tödlich enden, um vieles höher als bei Pkw“, sagt Markus Gansterer vom VCÖ. Abgelenkte LKW-Lenker als Gefahrenquelle kennen auch die Mitarbeiter der Asfinag. „Gerade in Zeiten von Wanderbaustellen ist es sehr gefährlich, wenn Lkw-Fahrer abgelenkt sind“, weiß Mario Schöpf, Vorarbeiter bei der Asfinag.

Wenn er und seine Kollegen an einem Pannenstreifen Halt machen, habe man immer ein Auge im Rückspiegel. Zu groß sei die Gefahr, dass ein Lkw auffahren könnte. Ist schon passiert. (dpa, TT, lipi)