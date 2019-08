Rückreisewelle nimmt Fahrt auf: Blechlawine rollt heute wieder durch Tirol

Innsbruck — Es wird wieder eng auf Tirols Straßen. Vor allem das bevorstehende Ende der Schulferien im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und in Teilen der Niederlande sorgt seit Samstagvormittag wieder für dichten Verkehr und Staus entlang der üblichen Routen.



Zu teils langen Wartezeiten kommt es auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg sowie dem Baustellenbereich, ebenso auf der Fernpassstrecke (B179) und der Inntalautobahn (A12) bei Vomp, den Baustellenbereichen bei Innsbruck und Kufstein sowie der Zillertalstraße (B169). Blockabfertigungen vor dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der B179 beziehungsweise dem Brettfalltunnel stehen an.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

„Den Staus auf Nebenstraßen auszuweichen, ist durch die Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol in den Bezirken, Innsbruck, Innsbruck-Lande, Kufstein und Reutte nur schwer möglich", so Thomas Haider vom ARBÖ. Die Grenzübergänge zu Deutschland werden wieder zu Nadelöhren, speziell beim Walserberg auf der Westautobahn (A1) in Salzburg und in Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol. In Bayern seien vor allem die Verbindungen München-Salzburg (A8) sowie Kufstein-Rosenheim (A93) betroffen. (APA/TT.com)