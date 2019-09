RoLa-Ausbau: Eine Lkw-Lawine rollt auf Wörgl zu

Von Wolfgang Otter

Wörgl, Kundl – Tirol braucht nicht nur eine Lkw-Dosierung, sondern auch eine Entlastung auf der Straße. Daher, so das Ziel der Politik, sollen ab 2021 450.000 Brummis auf der so genannten Rollenden Landstraße (RoLa) per Zug den Brenner passieren. Dazu müssten die Kapazitäten aber ausgebaut werden. Besonders in Wörgl. Geplant ist hier, an die 380.000 der angesprochenen 450.000 Lkw im Gewerbegebiet auf die Waggons rollen zu lassen. 2018 wurden auf der RoLa Richtung Wörgl – Brenner bzw. Wörgl – Trento 143.184 Lkw transportiert (2010 waren es noch 245.000).