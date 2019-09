Nach Mure in Strengen: Tiroler Straße wieder für Verkehr freigegeben

Strengen – Die am Samstag nach einem Murenabgang in Strengen gesperrte Tiroler Straße (B171) wurde am Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben. Um 17 Uhr wurde die Sperre aufgehoben werden, teilte das Land in einer Aussendung mit. Die Straße war nach heftigen Regenfällen auf einer Länge von 70 Metern zwei bis drei Meter hoch verschüttet worden. Mehrere Wohnhäuser und ein Wirtschaftsgebäude wurden durch die Geröllmassen beschädigt.

Landeshauptmann Günther Platter (VP) sicherte den betroffenen Bewohnern von Strengen nach einem Lokalaugenschein volle Unterstützung des Landes zu: „Die betroffenen Anrainerinnen und Anrainer, die Schäden zu verzeichnen haben, sollen aus finanzieller Sicht jedenfalls schadlos gehalten werden“, so Platter.

Da es in den letzten 20 Jahren an dieser Stelle nun bereits drei Mal ein solches Naturereignis zu verzeichnen gab, „müssen wir handeln“, meinte Platters für Sicherheit zuständiger Stellvertreter Josef Geisler (VP). Die Experten des Landes seien sich einig, dass eine neue Trasse für den dortigen Bach benötigt werde. Mögliche neue Die Gespräche mit der dafür zuständigen Wildbach- und Lawinenverbauung wurden bereits aufgenommen. Die Experten sollen nun Varianten für eine neue Bachführung ausarbeiten und diese rasch umsetzen. Im Gespräch sei auch, die Trasse zu verbreitern, um dem Bach mehr Platz zu geben, so Geisler. (TT.com)