Über Grenzen hinweg mobil

Innsbruck – Ein Zeichen für umweltfreundliche Fortbewegung will seit vielen Jahren die Europäischen Mobilitätswoche setzen. Heuer startet sie am 16. September, in Tirol beteiligen sich über 100 Gemeinden daran. Einer der Höhepunkte: Am Samstag den 21. September können Besitzer von Öffi-Jahres- oder Semestertickets Züge, Busse und mehr in Nordtirol, Südtirol und dem Trentino kostenlos nutzen.

Die „grenzübschreitende Ticketaktion“ sei laut Alexander Jug, dem Geschäftsführer der Tiroler Verkehrverbundes, etwas ganz besonderes. „Die Menschen können von Lienz nach Bruneck fahren oder von Landeck über den Reschen, um sich den schönen Vinschgau anzuschauen.“ Rene Zumtobel, Regionalleiter der ÖBB in Tirol: „Auf der Brennerstrecke stellen wir eigens für diesen Tag 2500 zusätzliche Sitzplätze in unseren Zügen an.“

Die Mobilitätswoche sei ein „Fest für das Klima“, sagt Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) gestern bei der Vorstellung der diesjährigen Programmpunkte. Felipe, die auch Obfrau des Klimabündis Tirol ist, welches die Aktionen maßgeblich koordiniert, betont: „Ohne jegliche Barrieren, auch finanzieller Natur, kann die Bevölkerung ausprobieren. Die Menschen werden für klimaneutrale Mobilität sensibilisiert, Alternativen zum Auto werden zelebriert.“

Jede Ausgabe der Mobilitätswoche steht unter einem eigenen Motto, das heuer „Geh mit“ lautet. Das Zufußgehen soll, als umweltschonendste Fortbewegungsart, im Mittelpunkt stehen. Ein Autofreier Tag beschließt die Woche am 22. September. (bfk)