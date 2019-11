IVB stellt Fahrplan um, 2,7 Mio. Euro Vertragsstrafe für Bombardier

Innsbruck— Am Mittwoch stellten die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) die Änderungen vor, die Innsbrucks Bevölkerung im öffentlichen Verkehr am 15. Dezember zu erwarten haben. Unter anderem berichtet IVB-Geschäftführer Martin Baltes über die noch immer vorhandenen Lieferprobleme der Firma Bombardier. So stehen mit der Fahrplanänderung nur 13 Straßenbahn-Garnituren zur Verfügung. „Diese 13 Bahnen sind das Minimum für den gesamten Bahnbetrieb, als Reserve müssen Dieselbusse herangezogen werden", so Baltes. Ein für den fehlerfreien Betrieb (u.a. für die Anmeldung bei Ampeln) notwendiges Softwareupdate sei ebenfalls noch ausständig.

Bei den Straßenbahnen im Bestand konnten Probleme mit brüchigen Kabeln behoben werden, erklärte Baltes, die notwendige zeitintensive Wartung und Reparatur der Klapprampen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen könne aber zu weiteren Schienenersatzverkehren führen.

Informierten über die IVB-Fahrplanumstellungen und gaben ein Update zu den Straßenbahngarnituren: Bürgermeister Georg Willi (r.), Stadträtin Uschi Schwarzl und IVB-Geschäftsführer Martin Baltes (l.) - IKM/Aistleitner

Die Verzögerungen und Probleme hätten mittlerweile Vertragsstrafen von 2,7 Millionen Euro von Bombardier verursacht. Für Bürgermeister Georg Willi und Stadträtin Uschi Schwarzl ist die Situation „ärgerlich, aber es gehe schnell vorwärts". So hätten die Innsbrucker zwar immerhin eine ganze Straßenbahngarnitur quasi gratis bekommen, allerdings sei das nur schwer wieder einzuholen, wenn durch die Lieferverzögerungen und technischen Probleme das Vertrauen bei ÖV-Kunden verloren gehe.

Appell an Falschparker

Viele große und kleine Probleme entlang der neuen Strecken seien inzwischen durch die enge Abstimmung zwischen IVB, Stadt Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe, Polizei und MÜG behoben worden, erklärte Schwarzl. „Die Maßnahmen reichen von Bodenmarkierungen über die Optimierung der Ampelanlagen, der Schneeräumung bis zum Verhalten der Müllsammelfahrzeuge", erläuterte die Stadträtin. Gearbeitet werde auch an den „Response-Zeiten" der Abschleppdienste.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Wir richten unseren Appell aber an alle, die in Innsbruck mit dem Pkw unterwegs sein müssen. Auch jetzt bei Neuschnee kann es, bei zu wenig Abstand zu den Schienen, zu Verzögerungen für dutzende Passagiere, Straßenbahnen im Stau und eine teure Abschleppung kommen", meinte Schwarzl. Baltes kündigte ein Schreiben der IVB an die Innsbrucker Haushalte an, das die Folgen von Verparkungen aufzeigen soll. (TT.com)

Fahrplanwechsel

Angepasste Fahrzeiten auf allen Linien

Linie 5 verkehrt wieder über den Hauptbahnhof im 15 Minuten-Takt.

Linie 2 verkehrt wieder im 5/10 Minuten-Takt, sodass auf der gemeinsamen Strecke ein 5 Minuten-Takt gegeben ist.

Linie 3 und Linie 1 fahren wieder mit Straßenbahnen. Für Samstag ist ein 15 Minuten-Takt anstelle des 10 Minuten-Takts vorgesehen.

Linie STB hat eine zusätzliche Fahrt am Abend ab 23.17 Uhr ab Hauptbahnhof nach Kreith

Linie A verkehrt am Abend und an Sonn- und Feiertagen bis Allerheiligenhöfe.

Linie B wird künftig mit einem Midi-Bus bedient.

Linie H verkehrt nur noch zwischen Terminal-Marktplatz und Allerheiligenhöfe.

Linie LK wird zu K und wird verlängert von Allerheiligen zum Terminal-Marktplatz im 30 Minuten-Takt.

Linie N1 verkehrt wieder bis zum Baggersee.

Linie T bedient künftig auch die Haltestelle Mozartstraße.

Linie 2A bedient künftig auch die Haltestelle Haydnplatz.

Haltestellenumbenennung zum 15.12.2019

„Fritz-Konzert-Straße" in „Cineplexx" umbenannt

„Kranbitten" in „Andreas-Dipauli-Straße"

„Bilgeristraße" in „Igls Alte Talstation"

„Brunecker Straße" in „Brunecker Straße/BFI"

„Kranebitten Klammgeist" in „Kranebitten Bahnhof"

„Höttinger Auffahrt" (für die Linien A, H, LK, N8)