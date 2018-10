Dauerregen, Föhnsturm, bis 24 Grad: Tirol vor turbulenten Tagen

Innsbruck – Das turbulente Herbstwetter geht auch zu Beginn der neuen Woche weiter. In den Nordalpen bläst stürmischer Südföhn, der die Temperaturen auf mehr als 20 Grad steigen lässt. Im Gegensatz dazu setzt sich die Starkregenlage in Osttirol und Kärnten nach Angaben der Österreichischen Unwetterzentrale fort.

Rund 200 Liter pro Quadratmeter sind seit Samstag schon in Oberkärnten zusammengekommen. Eine Station am Plöckenpass, die vom Hydrografischen Dienst Kärnten betrieben wird, hält mittlerweile sogar schon bei mehr als 300 Litern pro Quadratmeter. „Doch selbst da geht noch mehr, in der benachbarten italienischen Region Friaul melden die Messkübel lokal schon knapp 400 Liter pro Quadratmeter“, berichtet Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Bis Montagfrüh setzt sich der gewittrig durchsetzte Regen fort, bis dann sind weitere 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter zu erwarten.“

Sturmschäden und erste Muren in Kärnten

In der Nacht auf Sonntag fegte noch dazu ein Sturm mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde über Kärnten – vor allem den Raum Ferlach – hinweg. Bäume stürzten um, Häuser wurden abgedeckt. Wegen des Dauerregens droht Hochwasser. Erste Murenabgänge gab es bereits: Die Gailtal Straße (B111) zwischen St. Jakob im Lesachtal und Strajach wurde daher gesperrt. Die Plöckenpass Straße (B110) zwischen Mauthen und der Staatsgrenze war ebenfalls wegen Muren gesperrt.

Nach einer vorübergehenden Wetterberuhigung mit nur wenig Regen in den Stunden von Montagfrüh bis zum frühen Vormittag setzt dann von Italien her erneut zunehmend kräftiger, gewittrig durchsetzter Regen ein. Bis Dienstagfrüh sind in ganz Osttirol und Oberkärnten nochmals 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter, in den Karnischen Alpen lokal auch bis zu 150 Liter pro Quadratmeter möglich. Dann steigt die Gefahr von Überflutungen, Vermurungen und Hangrutschen deutlich an.

Sturmböen bis zu 100 km/h am Montag in Tirol

Im Laufe des Montags greift der Südföhn mit Sturmböen und zum Teil sogar schweren Sturmböen bis in viele Täler der Nordalpen durch. „Am stärksten wird der Föhn in den klassischen Föhntälern wie etwa dem Brandnertal, dem Wipptal, im Großraum Innsbruck und in den Tauerntälern“, sagt Spatzierer. „Böen zwischen 80 und 100 Stundenkilometern sind hier durchaus möglich.“

In der Nacht auf Dienstag zieht dann das Tief vom Golf von Genua genau über die Alpen nordwärts. Sturmböen fegen dann über nahzu ganz Österreich. Im sonst wenig windanfälligen Süden können Böen bis zu 100 km/h erreicht werden – hier drohen Schäden wie beispielsweise umgestürzte Bäume.

Bis zu 24 Grad im Unterland

Mit dem Föhn steigen die Temperaturen am Montag an der Alpennordseite auf außergewöhnlich hohe Werte. Am wärmsten wird es vom Tiroler Unterland über das Salzkammergut Salzburgs und Oberösterreichs bis ins Mostviertel. In diesen Regionen werden bis 24 Grad erreicht, warm wird es aber auch im östlichen Flachland mit 20 bis 22 Grad. „Von den Oktoberrekorden bleiben wir aber doch ein ganzes Stück entfernt, diese wurden meist zu Beginn eines Oktobermonats aufgestellt“, erklärt der Meteorologe.

Föhnig und kaum Regen um Allerheiligen

Ein Wintereinbruch ist auch die folgenden Tage nicht in Sicht. Laut Vorhersage der ZAMG bleibt Österreich am Mittwoch in der föhnigen Südströmung. In weiten Teilen des Landes überwiegt der Sonnenschein und nur hohe Schleierwolken können den sonnigen Eindruck etwas trüben. Lediglich in den südlichen Staulagen werden die Wolken tagsüber schon wieder dichter. Abgesehen von wenigen Regentropfen abends bleibt es aber trocken. Der Wind bläst in Föhnstrichen am Alpenhauptkamm und im Osten teils lebhaft aus Südost bis Süd. Frühtemperaturen sind mit 1 bis 8 Grad erreicht, Tageshöchsttemperaturen mit 12 bis 18 Grad.

Zu Allerheiligen am Donnerstag bleibt es in weiter föhnig, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Regenschauer sind am Hauptkamm möglich, ansonsten bleibt es nach derzeitigen Prognosen trocken. In Osttirol ist es eher bewölkt und es regnet wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 12 bis 15 Grad. (TT.com, APA)