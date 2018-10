Schneefall: Evakuierung von 193 Personen am Stilfser Joch läuft

Rom – Nach den schweren Unwettern in Italien sitzen in den Alpen laut Nachrichtenagentur Ansa rund 190 Touristen und Saisonarbeiter fest, nachdem das Stilfser Joch von heftigem Schneefall blockiert worden war. Alle seien wohlauf, hieß es. „Weil sie sich nicht auf der Piste vergnügen können, entspannen sie sich beim Schwimmen im Pool oder in der Sauna“, sagte ein Hotelier über seine Gäste. Insgesamt seien sieben bis acht Hotels bzw. deren Gäste und Personal betroffen, berichtet die Nachrichtenseite stol.it.

Der Zivilschutz hat nun die Evakuierung in Gang gesetzt. Die Aktion läuft seit den Morgenstunden. Mehrere Feuerwehren mit speziellen Fahrzeugen und auch 3 Heeres-Hubschrauber sind im Einsatz. Die Geretteten sollen dann nach Bormio gebracht werden.

Wegen des Schneefalles sind seit Tagen alle drei Zugangsstraßen – auf Südtiroler Seite, auf Schweizer Seite und von Bormio aus – unterbrochen und unpassierbar. Das Stilfser Joch ist mit 2757 Metern Höhe der höchste Gebirgspass in Italien und der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen. Es verbindet Bormio im Veltlin (Lombardei) mit Prad im Vinschgau (Südtirol). (TT.com)