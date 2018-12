Ein Meter Neuschnee erwartet: Jetzt kommt der Winter nach Tirol

Innsbruck - Der bisherige Dezember verlief in Tirol äußerst mild und zeitweise nass, Schnee war nur auf den Bergen oberhalb von rund 2000 Meter ein Thema. Doch das ändert sich bald: Freitagnacht rauscht eine kräftige Kaltfront über die Alpen, womit sich die Wetterlage grundlegend umstellt. „Mit der Kaltfront frischt entlang der Alpennordseite kräftiger bis stürmischer Westwind auf und die Schneefallgrenze sinkt bis knapp unter 1000 Meter“, sagt Meteorologe Manfred Spatzierer vom Wetterdienst Ubimet. „Dabei kommen in den höheren Tallagen die ersten Zentimeter Neuschnee zusammen.“

Am Sonntag kurz milder, dann viel Neuschnee

Am Sonntag folgt ein weiteres Tief, dabei wird es kurzzeitig etwas milder, die Schneefallgrenze liegt in der Früh um 1500 Meter. Ab Mittag wird es aber sukzessive kälter, sodass am Abend bis auf rund 1000 Meter, in der Nacht dann allmählich bis auf 700 Meter Schnee fällt. Zudem intensiviert immer mehr der Niederschlag. „Allein in der Nacht auf Montag muss man etwa am Arlberg mit einem guten halben Meter Neuschnee rechnen“, so Spatzierer. Auch in den übrigen Nordstaulagen wird es bis Montagfrüh winterlich, oberhalb von 700 Meter sind 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee möglich.“ Dazu weht weiterhin kräftiger Westwind.

Neue Woche wird winterlich

Der Montag verläuft dann weiterhin winterlich. Schnee fällt allmählich bis in die Täler. Auch am Alpenhauptkamm kommen ein paar Zentimeter Neuschnee zusammen. „Am Dienstag wird es noch kälter, dann ziehen selbst im Flachland Schneeschauer durch“, prognostiziert der Experte.

Insgesamt lässt der Schneefall aber immer mehr nach und klingt von Westen her bis zur Wochenmitte ab. Bis zum Ende der Ereignisse kommt in den Skidestinationen etwa am Arlberg gut ein Meter Neuschnee zusammen, aber auch sonst ist in den Nordstaulagen bis zu einem halben Meter Neuschnee möglich. (TT.com)