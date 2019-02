Verbreitet „Stufe 4“: Weiter große Lawinengefahr in Ost- und Südtirol

Innsbruck, Bozen – Auch mit Abklingen der massiven Schneefälle an der Alpensüdseite herrscht am Montag in weiten Teilen Ost-und Südtirols weiter große Lawinengefahr, also „Stufe 4“ der fünfteiligen Skala. Vor allem gelte dies für höhere Lagen oberhalb von rund 1600 Metern, teilte der Lawinenwarndienst mit. Einzelne spontane Lawinen seien immer noch möglich. In Nordtirol herrscht verbreitet „Stufe 3“, nur in einzelnen Teilen des Zillertals und Stubaitals ebenfalls „Stufe 4“.

Für Wintersport abseits gesicherter Pisten sind die Verhältnisse gefährlich, hieß es. Mit Neuschnee und starkem Wind waren zuletzt viele mittlere und große Schneebretter abgegangen, stellenweise sogar sehr große. Nach dem Ende der intensiven Schneefälle nehme die spontane Lawinenaktivität indes deutlich ab.

„Einzelne große spontane Lawinen sind aber immer noch möglich, besonders an sehr steilen Südhängen oberhalb von rund 2.300 Metern, dies vor allem am Nachmittag“, warnten die Experten. Zudem sind am Nachmittag an Südhängen einige kleine und mittlere trockene Lockerschneelawinen zu erwarten. (APA, TT.com)