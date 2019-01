Winter im Anmarsch: Ein Meter Neuschnee bis Sonntag in Tirol

Innsbruck – In Tirol wollte sich bisher nicht so richtiges Winterwetter einstellen, weite Teile des Landes sind noch schneefrei. Damit könnte aber schon in der Nacht auf Mittwoch Schluss sein, denn mit einer Kaltfront stellt sich eine eisige, straffe Nordströmung ein, die entlang der Alpennordseite bis zu den Heiligen Drei Königen für enorme Neuschneemengen sorgt. Vor allem vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel können in den Tälern bis zu einem, auf den Bergen sogar deutlich über zwei Meter Neuschnee zusammenkommen.

„Aufgrund des stürmischen Nordwinds kommt es im Bergland zu massiven Schneeverfrachtungen, die Lawinengefahr steigt sukzessive an. Am Wochenende drohen durch die hohe Lawinengefahr teilweise sogar Straßensperren“, warnen die Wetterexperten von Ubimet in einer Aussendung.

Kaltfront bringt Winterwetter

„Entlang der Alpennordseite vom Bregenzerwald bis ins Mostviertel schneit es schon am Mittwoch ergiebig“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Hier kommen in den Tälern verbreitet 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee hinzu, auf den Bergen gibt es bis zu einem halben Meter frischen Pulverschnee.“

Im Flachland ziehen hingegen meist nur unergiebige Schneeschauer durch, hinzu kommen allerdings kräftige Windböen, die immer kältere Luft heranführen. In 2000 Metern Höhe gehen die Temperaturen bis Mittwochabend auf -15 Grad zurück, die sich mit dem Sturm wie -30 Grad anfühlen.

Zunehmend winterlich wird es dann am Donnerstag. Im Tal schneit es dabei noch nicht so stark. Deutlich mehr Schnee fällt im Bergland mit bis zu 30 Zentimetern Pulverschnee. „Der lebhafte bis kräftige Nordwestwind sorgt in den schneereichen Regionen zudem für teils erhebliche Schneeverwehungen“, so Spatzierer. Die Temperaturen kommen selbst in den Niederungen kaum mehr über den Gefrierpunkt hinaus. Im Westen und Süden bleibt es oftmals trocken mit ein wenig Sonnenschein.

Lawinengefahr steigt sukzessive an

Am Freitag schneit es zunächst vor allem im Westen, bis zu Abend setzt dann entlang der gesamten Alpennordseite Schneefall ein. Am Samstag schneit es in den Nordalpen ergiebig. Nördlich der Alpen kommt stürmischer Westwind auf, sodass hier der Schneefall unterhalb von rund 500 Metern vorübergehend wieder in Regen übergeht. Auch am Sonntag hält der Schneefall im Nordalpenbereich an, dabei schneit es wieder bis in tiefe Lagen. Der Schwerpunkt verlagert sich tagsüber aber immer mehr in den Westen. „Die größten Neuschneemengen kommen vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark zusammen, hier sind in den Tallagen verbreitet 50 bis 100 Zentimeter Neuschnee zu erwarten“, prognostiziert der Meteorologe. „Die Kombination aus Neuschnee und stürmischem Wind verschärft die Lawinengefahr sukzessive, am Wochenende sind in den neuschneereichen Regionen Straßensperren zu befürchten.“ Erst zu Beginn der neuen Woche lässt der Schneefall endgültig nach. (TT.com)