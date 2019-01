Rote Schneewarnung für Tirol, Lawinengefahr bleibt auf Stufe 4

Gesperrte Straßen, Staus und Unfälle auf verschneiten Fahrbahnen - der Winter hatte am Wochenende in weiten Teilen des Landes für Behinderungen gesorgt und die Einsatzkräfte auf Trab gehalten.

Am Montag entspannte sich die Lage kurz, doch von Dienstag bis Donnerstag und am Wochenende werden erneut große Mengen Neuschnee erwartet - vor allem in den Kitzbüheler Alpen (Pass Thurn, Gerlos, Hochfilzen), dem Karwendel, den Lechtaler Alpen und im Gebiet Arlberg-Paznaun. Für das Wochenende zeichnet sich dann eine weitere Front ab. Das Land Tirol hat bereits Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen.



