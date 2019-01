Traglufthalle in Hall wohl unter Schneelast eingebrochen

Hall in Tirol – In Hall ist am Montag die Traglufthalle der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) eingebrochen. Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) bestätigte den Vorfall am Abend gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Demnach knickten die Träger ein und die Halle fiel zum Teil in sich zusammen. Es wird angenommen, dass die Träger dem Gewicht des nassen Schnees nicht standhielten. Flüchtlinge waren dort nicht mehr untergebracht, die Halle diente als Notquartier. Verletzt wurde niemand.

Fischer will Abbau veranlassen

Fischer will nun rasch handeln: „Welche Warnsysteme hier auch immer versagt haben und wie schwer das Gerüst tatsächlich beschädigt ist, wird die Detailprüfung zeigen. Für mich ist heute schon klar: in diese Halle sollte niemand mehr einen Fuß setzen. Ich werde veranlassen, dass sie so schnell wie möglich abgebaut wird.“

Die Träger knickten ein. - ZOOM.TIROL

Noch am Abend sei eine Spezialfirma beauftragt worden, sich um die desolate Traglufthalle zu kümmern, so die Landesrätin in einer Stellungnahme. „Die ersten Schritte sind bereits eingeleitet. Der nächste wird sein, dass wir prüfen, ob ein Konstruktionsfehler vorliegt. Wenn das der Fall ist, werden wir uns jedenfalls schadlos halten. So etwas darf einfach nicht passieren“, zeigte sich die Landesrätin verärgert.

Die Traglufthalle hatte dem Land nach dem Rückgang der Flüchtlingszahlen als Notquartier im Katastrophenfall gedient – zum Einsatz kam sie aber nie. Sie stand seit gut zwei Jahren leer. „Sollte ein größerer Notfall eintreten, werden wir andere Unterbringungsmöglichkeiten bereitstellen, die sicher sind“, so Fischer.

In Sozialen Medien tauchten Spekulationen auf, wonach sich der Vorfall bereits am Sonntag ereignet hatte. Bestätigung gab es dafür vorerst keine. (TT.com)