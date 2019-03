Stürmisch mit Abkühlung: Wechselhaftes Faschingsfinale in Tirol

Innsbruck – Erst stürmt der Föhn, dann kommt kurz eine Kaltfront – und dann stürmt es wieder: Das Wetter zeigt sich zum Faschingsfinale wechselhaft. Mit viel Sonnenschein geht es in ganz Österreich in den Rosenmontag. In Tirol bläst der Föhn stark bis stürmisch. Mit bis zu 16 Grad wird es angenehm mild – wenn auch nicht ganz so warm, wie in anderen Teilen Österreichs. „Von der südlichen Steiermark über das Burgenland bis ins südliche Wiener Becken sind bis zu 21 Grad zu erwarten“, prognostiziert Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Abkühlung folgt schon zum Abend hin, wenn Tief Bennet von Westen her Einzug hält. Der Föhn bricht zusammen, dafür weht kräftiger bis stürmischer Westwind. Mit der Kaltfront fällt am Abend und in der Nacht auf Dienstag im Westen und Süden verbreitet Regen, oberhalb von 800 bis 1000 Meter kommen wenige Zentimeter nasser Neuschnee hinzu.

Föhnsturm treibt Temperaturen nach oben

Mit dem Niederschlag ist es am Dienstag aber schon wieder vorbei. Nach derzeitigen Prognosen dürfen sich die Narren auf ein sonniges Faschingsfinale in Tirol freuen. Es wird aber nicht ganz so warm, die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad.

Sonnig und mit bis zu 17 Grad auch sehr mild geht es am Aschermittwoch weiter. Im Laufe des Tages legt der Südföhn an Stärke zu und greift am Nachmittag von Vorarlberg bis Salzburg mit stürmischen Böen in die Täler durch.

„Am Donnerstag scheint sich der Föhn noch zu verstärken, dann ist an der gesamten Alpennordseite mit kräftigem bis stürmischem Südwind zu rechnen“, sagt der Ubimet-Meteorologe. „Dazu steigen die Temperaturen weiter an und überschreiten in einigen Regionen wieder die 20-Grad-Marke.“ Erst am Abend dürfte der Föhn mit einer Kaltfront von Westen her zu Ende gehen. (TT.com)