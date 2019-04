Wintereinbruch in Kärnten und Salzburg, schwerer Busunfall im Gailtal

Klagenfurt, Salzburg – Nach starken Schneefällen sind in Kärnten zuerst der Wurzenpass und am frühen Nachmittag auch noch der Loiblpass für den gesamten Verkehr gesperrt worden. Es gab mehrere Unfälle, am Loibl ging außerdem auf slowenischer Seite in Grenznähe eine Mure ab, welche die Straße verschüttete.

Slowenienreisenden wurde geraten, über den Karawankentunnel auszuweichen. Montagfrüh werde die Schneefallgrenze laut den Metereologen der ZAMG aber noch teilweise bis unter tausend Meter sinken. Das sei vor allem in Oberkärnten und in Richtung Osttirol wahrscheinlich.

Verkehrsunfall mit Doppeldeckerbus

Auf der Gailtal-Bundesstraße B111 in Reisach in der Gemeinde Kirchbach (Bezirk Hermagor) hat sich am Sonntag ein Busunfall ereignet. Ob dieser mit den chaotischen Wetterverhältnissen zusammenhängt lässt sich derzeit nicht sagen.

Nach Angaben des Roten Kreuzes handelte es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen Doppeldeckerbus mit mehr als 70 Passagieren. Wie viele davon verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt.

Ein Rettungshubschrauber, fünf Rettungswagen, mehrere Ärzte sowie Polizei und Feuerwehren waren im Einsatz. Durch die Teilsperre der B111, es war nur ein Fahrstreifen frei, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Auch in Teilen Salzburg meldete sich der Winter noch einmal zurück. Unter anderem gab es am Katschberg im Lungau jede Menge der weißen Pracht. (APA, TT.com)