Letztes Update am Fr, 31.05.2019 14:31

Warten hat ein Ende: Am Wochenende kommt der Sommer nach Tirol

Der Mai geht mit einem Kälterekord in die Geschichte ein. Pünktlich zum Juni-Einklang startet jetzt aber der Sommer in Tirol – mit bis zu 30 Grad am verlängerten Wochenende.