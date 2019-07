Unwetter im Unterland: Muren, Hagel, umgestürzte Bäume

Kufstein — Am Samstagnachmittag war es mit dem Sonnenschein vorerst vorbei — in großen Teilen Tirols übernahmen Sturm, Regen und teilweise auch Hagel das Kommando. Im Unterland fielen die Gewitter am heftigsten aus.

Im Kaiserbachtal in Kirchdorf wurden laut ersten Informationen drei Autos von einer Mure erfasst — mit scheinbar glimpflichem Ausgang. Die Kössener Landesstraße in Kirchdorf ist nach einer Überflutung derzeit unpassierbar.



Auch in Weerberg war die Feuerwehr mit schwerem Gerät im Einsatz, nachdem ein Bach über die Ufer trat und eine Straße vermurte. Ein verstopfter Gulli tat sein Übriges.



Überflutete Keller, umgestürzte Bäume auf Landstraßen und Äste auf Autobahnen hielten die Einsatzkräfte ebenfalls auf Trab, hieß es seitens der Leitstelle gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch der Sportplatz in Ebbs, auf den massenhaft Regen und Hagel niederprasselten.

Hier ein Video aus Ebbs:

Zudem ist die Aschauer Landesstraße (L203) in Kirchberg (nahe Ki-West-Bahn) derzeit wegen einer Vermurung gesperrt. Laut Polizeiauskunft wurde auch eine Brücke von den Wassermassen teilweise mitgerissen.



Nach einem Blitzeinschlag stürzte in Kolsass ein Baum um, den die Feuerwehr mittlerweile zerlegen konnte. Zudem gab es in einem örtlichen Supermarkt wegen des Starkregens einen Wasserschaden. Und auch in Kolsassberg war die Feuerwehr im Einsatz.



