Wintereinbruch in Tirol: Mehrere Unfälle, Lage in Osttirol dramatisch

Innsbruck — Der heutige Wintereinbruch in Tirol mit vielerorts starken Schneefällen sorgt einerseits für Freude bei Wintersportlern und Liftbetreibern, andererseits aber auch für mehrere Unfälle, Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle. In den Tälern Tirols präsentiert sich die Landschaft seit Mittwochfrüh in weißem Kleid, in höheren Lagen bereits tiefwinterlich.

2500 Haushalte in Osttirol ohne Strom, Schulen geschlossen

Vor allem in Osttirol führte der nasse und dadurch schwere Schnee zu Problemen. Im Villgratental kam es auf einigen Straßen wegen umgestürzter Bäume zu Behinderungen. Zudem kam es in den frühen Morgenstunden zu Stromausfällen, um die Mittagszeit waren noch immer rund 2.500 Haushalte ohne Strom, erklärte ein Tinetz-Sprecher. Aufgrund der Schneelast sei es zu Baumstürzen und Seilrissen gekommen. In das komplett vom Stromausfall betroffene Villgratental sowie in den Abschnitt im Lesachtal können die Reparaturtrupps derzeit aufgrund von Straßensperren wegen Lawinengefahr nicht vordringen, so Schüller. Man hoffe, dass man in den kommenden Stunden die Mitarbeiter zumindest mit Hubschraubern zu den Schadensstellen fliegen könne.

Zu Mittag meldete die Tinetz 93 unversorgte Trafostationen in 16 Gemeinden. Über die Nachtstunden waren fünf Servicetrupps im Einsatz. Zur Unterstützung waren seit den frühen Morgenstunden weitere sechs Trupps aus Nordtirol nach Osttirol unterwegs. In Osttirol waren wegen der starken Schneefälle auch einige Straßen gesperrt. Betroffen waren etwa die Drautalstraße bei Abfaltersbach oder die Villgratener Straße zwischen Innervillgraten und Kalkstein.

In Lienz fiel laut ZAMG 25 Zentimeter Neuschnee, in Virgen wurden 47 Zentimeter gemessen. In Landeck waren es dagegen "nur" 12 Zentimeter. Olga Reisner von der BH Lienz erklärte, dass am Mittwoch 17 Schulen in Osttirol geschlossen bleiben würden. "Die Einsatzkräfte und der Straßendienst sind bemüht, Verkehrsbehinderungen zu minimieren", so Reisner. Sie warnt zudem wegen der Schneebruchgefahr vor Aufenthalten im Wald.

Mehrere Unfälle und hängengebliebene Fahrzeuge

Auf der Brennerautobahn waren in der Nacht trotz der Vorhersage viele Autos nicht für die winterlichen Verhältnisse gerüstet. Ebenso wie am Zirler Berg blieben dort in der Nacht einige Fahrzeuglenker hängen. Derzeit sind auf der Brennerautobahn zahlreiche Räumfahrzeuge im Einsatz, laut Berichten bestand zwischenzeitlich auf der gesamten Strecke eine Schneefahrbahn.

Auf der Inntalautobahn kam es Mittwochvormittag nach einem Unfall zwischen Zirl und Völs zur Staubildung. - Thomas Boehm / TT

Auf der Völser Straße schlitterte ein Autolenker in der Nacht von der Fahrbahn in eine Böschung. Das Auto blieb schließlich an einem Baum hängen. Die Insassen blieben zum Glück unverletzt. Auf der schneeglatten Sellrainstraße (L 013) kam ein Autofahrer ebenfalls von der Schneefahrbahn ab und stürzte zur Melach bei Oberperfuss ab. Auch dieser Lenker blieb ersten Meldungen zufolge unverletzt.

Auf der Tuxer Landesstraße ereignete sich bereits Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein 37-jähiger Autofahrer auf Höhe des Chalets Tamara auf der schneebedeckten Fahrbahn vom rechten Fahrbahnrand abkam und folglich frontal in das Geländer der dortigen Brücke prallte. Durch den Unfall wurde der Österreicher unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Durchführung eines Alkomattests wurde vom Fahrzeuglenker verweigert.

Auf der Völser Straße ist ein Auto in eine Böschung geschlittert. www.zeitungsfoto.at

Nicht ganz auf die winterlichen Verhältnisse eingestellt war auch ein Fahrzeuglenker Dienstagnacht auf der Haller Straße. Der Lenker war nämlich noch mit Sommerreifen unterwegs. Der 41-Jährige war gegen 22.30 Uhr in Richtung Osten unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte bereits Schneefall und die Fahrbahn war schneebedeckt. Der 41-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Lenker wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein mit dem 41-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv.



Am Mittwochvormittag kam es auf der Inntalautobahn zwischen Zirl Ost und Völs zu einem Unfall. Die Folge war eine umfassende Staubildung.

Straßensperren und Behinderungen in Tirol Drautalstraße (B100): Vorsicht zwischen Sillian und Lienz. Die Straße bei Abfaltersbach ist in beiden Richtungen gesperrt, es bestehen Behinderungen durch umgestürzte Bäume. Bis Lienz besteht außerdem Schneefahrbahn, für Lkw über 3,5 Tonnen besteht Kettenpflicht. Zwischen Lienz und der Landesgrenze Kärnten kann es ebenfalls zu Behinderungen kommen.

Vorsicht zwischen Sillian und Lienz. Die Straße bei Abfaltersbach ist in beiden Richtungen gesperrt, es bestehen Behinderungen durch umgestürzte Bäume. Bis Lienz besteht außerdem Schneefahrbahn, für Lkw über 3,5 Tonnen besteht Kettenpflicht. Zwischen Lienz und der Landesgrenze Kärnten kann es ebenfalls zu Behinderungen kommen. Großglockner Straße (B 107): Zwischen Dölsach und Heiligenblut kommt es zu Behinderungen, von der Landesgrenze Kärnten nach Tirol (Winklern) ist die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt wegen umgestürzter Bäume.

Zwischen Dölsach und Heiligenblut kommt es zu Behinderungen, von der Landesgrenze Kärnten nach Tirol (Winklern) ist die Fahrbahn in beiden Richtungen gesperrt wegen umgestürzter Bäume. Seefelder Straße (B 177): Zwischen Pass Zirler Berg und Reith bei Seefeld herrscht in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, Kettenpflicht für alle, außer bergwärts fahrender Allradfahrzeuge.

Zwischen Pass Zirler Berg und Reith bei Seefeld herrscht in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, Kettenpflicht für alle, außer bergwärts fahrender Allradfahrzeuge. Fernpassstraße (B 179): Zwischen Nassereith und Fernpass in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, die Situation dauert voraussichtlich während der nächsten Stunden an. Zwischen Straßenkreuzung Biberwier und Fernsteinsee in beiden Richtungen Schneeglätte. Auch hier besteht Schneekettenpflicht.

Zwischen Nassereith und Fernpass in beiden Richtungen Schneeglätte, Schneekettenpflicht, die Situation dauert voraussichtlich während der nächsten Stunden an. Zwischen Straßenkreuzung Biberwier und Fernsteinsee in beiden Richtungen Schneeglätte. Auch hier besteht Schneekettenpflicht. Reschen Straße (B 180): Zwischen Pfunds und Nauders in beiden Richtungen Schneeglätte, es besteht Schneekettenpflicht und Kettenpflicht für Schwerfahrzeuge. Besondere Vorsicht zwischen der Straßenkreuzung Kajetansbrücke und Nauders. Die Straße ist schneebedeckt, es herrscht Schneekettenpflicht, die Situation dauert voraussichtlich während der nächsten Stunden an.

Zwischen Pfunds und Nauders in beiden Richtungen Schneeglätte, es besteht Schneekettenpflicht und Kettenpflicht für Schwerfahrzeuge. Besondere Vorsicht zwischen der Straßenkreuzung Kajetansbrücke und Nauders. Die Straße ist schneebedeckt, es herrscht Schneekettenpflicht, die Situation dauert voraussichtlich während der nächsten Stunden an. Ötztal Straße (B 186): Zwischen Zwieselstein und Hochgurgl herrscht in beiden Richtungen Schneeglätte, es besteht Schneekettenpflicht.

Zwischen Zwieselstein und Hochgurgl herrscht in beiden Richtungen Schneeglätte, es besteht Schneekettenpflicht. Arlbergstraße (B 187): Zwischen St. Anton am Arlberg und Arlbergpass gibt es in beiden Richtungen Schneeglätte. Es besteht Schneekettenpflicht und Kettenpflicht für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.

Zwischen St. Anton am Arlberg und Arlbergpass gibt es in beiden Richtungen Schneeglätte. Es besteht Schneekettenpflicht und Kettenpflicht für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Defereggental Landesstraße (L 25): Die Straße ist im Gemeindegebiet von Hopfgarten in beiden Richtungen gesperrt (von Strkm 6,2 bis Strkm 11,2). Eine Dauer der Sperre ist nicht bekannt.

Die Straße ist im Gemeindegebiet von Hopfgarten in beiden Richtungen gesperrt (von Strkm 6,2 bis Strkm 11,2). Eine Dauer der Sperre ist nicht bekannt. Hahntennjoch Landesstraße (L 246): Am Pass Hahntennjoch besteht in beiden Richtungen Schneeglätte: Es besteht Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge.

Am Pass Hahntennjoch besteht in beiden Richtungen Schneeglätte: Es besteht Schneekettenpflicht für alle Fahrzeuge. Brennerautobahn (A 13, bzw. A 22): Schneeglätte auf Tiroler Seite der Brennerautobahn. Zwischen Brenner und Bozen in beide Richtungen starker Schneefall. Erhöhte Vorsicht geboten.

Schneefall lässt langsam nach

Heute geht es zunächst in allen Landesteilen in der gleichen Tonart weiter, mit mäßigen Schneefällen bis in tiefe Lagen. In Osttirol kann es weiterhin stark schneien. Im Laufe des Nachmittags werden nach Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Schneefälle schwächer, im Außerfern und im Oberland sind auch ein paar Aufhellungen möglich. In Osttirol klingt der Schneefall nachmittags bis abends ab. Tiefstwerte: -1 bis 2 Grad. Höchstwerte: 1 bis 4 Grad.

In der zweiten Wochenhälfte gewinnt laut dem Wetterdienst Ubimet ein ausgeprägtes Tiefdrucksystem zwischen Frankreich und der Iberischen Halbinsel an Einfluss auf das Wettergeschehen und führt wieder wärmere Luft aus dem Mittelmeer an den Alpenraum heran. Besonders südlich des Hauptkamms sind somit bei ansteigender Schneefallgrenze nach wie vor große Regenmengen in Sicht. (rena, siha, np, TT.com)