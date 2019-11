Banges Warten auf weitere Niederschläge in Kärnten

Klagenfurt, Hermagor, Lavamünd – Verhältnismäßig ruhig ist die Nacht in Kärnten verlaufen. Nach wie vor herrschte vor allem in Oberkärnten Muren- und Lawinengefahr. Die Niederschläge waren jedoch schwächer als erwartet, wodurch die aktuellen Zuflüsse zu den Flüssen niedriger ausgefallen sind. Ein Anstieg werde ab etwa 14 Uhr erwartet, fasste Katastrophenschutzbeauftragter Markus Hudobnik gegenüber der APA zusammen.

In den Oberkärntner Gemeindegebieten von Kötschach-Mauthen und Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor) war aufgrund von Lawinen und Murenabgängen, beziehungsweise der Gefahr von Schneebruch eine Sperre von Wegen und Straßen zu den höher gelegenen Ortschaften und Weilern verhängt worden. Auch im Kärntner Lesachtal herrschte akute Muren- und Lawinengefahr, so dass die Gailtalstraße (B111) zwischen Kötschach und der Landesgrenze zu Tirol für den gesamten Verkehr gesperrt wurde. Weiterhin blieb auch die Plöckenstraße von Mauthen auf die Passhöhe gesperrt, teilte die BH Hermagor mit.

„Die Nacht ist soweit dennoch relativ ruhig verlaufen, die Feuerwehreinsätze waren nicht so hoch wie erwartet“, berichtete Hudobnik. Das brachte den Einsatzkräften die Möglichkeit, sich für die möglichen weiteren Einsätze der nächsten Tage zu rüsten. Wie der weitere Tag verlaufen werde, sollte die für den Vormittag anberaumte nächste Sitzung des Landeskrisenstab unter Leitung von Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner zeigen.

Laut ZAMG sind aufgrund der prognostizierten extrem starken Gewitter noch einmal sehr große Niederschlagsmengen in Kärnten zu erwarten. In Unterkärnten werde der Tag trüb und regnerisch verlaufen, Schnee wurde vor allem im Westen oberhalb von 1700 bis 2200 Metern Seehöhe erwartet. Der Hydrografische Dienst Kärnten rechnete von Sonntag auf Montag mit Spitzenabflüssen an der Gurk und Glan, die zu einem fünf- bis zehnjährlichen Hochwasser (HQ 5 - HQ 10) führen könnten. Damit wurde die bisherige Prognose nach unten revidiert. An der Oberen Gurk könnten aber auch Abflüsse über HQ 10 erreicht werden. An der Oberen Drau, Gail, Drau mit Gail, Lieser, den Karawankenbächen und der Lavant sei durch die erwarteten Abflüsse auch ein bis zu fünfjährliches Hochwasser möglich.

In Lavamünd wurde von Sonntag auf Montag ein Spitzenabfluss von 1600 Kubikmetern pro Sekunde erwartet. Um die an der Drau und zugleich tiefst gelegene Kärntner Gemeinde Lavamünd zu schützen, wurden die großen Stauseen an der Drau abgesenkt. Samstagvormittag lag man bei einem Wert von 1.150 Kubikmetern pro Sekunde. In der Stadt herrschte vorerst banges Warten. (APA)