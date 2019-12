Große Lawinengefahr in Tirol: Touren „unmöglich“, Gletscher gesperrt

Innsbruck — Die Lawinensituation bleibt in Tirol am Christtag weiter heikel. In überwiegenden Teilen des Landes herrschte oberhalb der Waldgrenze bzw. 2400 Meter weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Die Lawinenwarndienste mahnten Wintersportler zu größter Vorsicht.

Die Hauptgefahr ging von den frischen Triebschneeansammlungen aus. Mittlere und auch große Schneebrettlawinen konnten bereits von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. „Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche erfordern Erfahrung in der Lawinenbeurteilung", betonte Andreas Pecl vom Vorarlberger Lawinenwarndienst. Sein Tiroler Kollege Rudi Mair hatte schon am Vortag eine Tour oder eine Variantenfahrt abseits gesicherter Pisten über die Weihnachtsfeiertage als „unmöglich" bezeichnet. „Die Temperaturunterschiede zwischen kaltem und mildem Wetter sowie teils ergiebige Niederschläge sorgen für turbulentes Wetter im Gebirge", so Mair.



Zufahrten zu Stubaier und Kaunertaler Gletscher gesperrt

Wegen der großen Lawinengefahr gesperrt ist derzeit die Zufahrt zum Stubaier Gletscher — es gibt keinen Skibetrieb.

Auch der Kaunertaler Gletscher samt Zufahrtsstraße bleibt wegen der erwarteten Neuschneemengen am 25. Dezember geschlossen.

Bis in die Morgenstunden des Christtags fielen in Tirol und Vorarlberg verbreitet 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee, regional wie etwa am Arlberg 20 bis 40 Zentimeter. Auch für den Christtag selbst wurden wieder ergiebige Niederschläge vorausgesagt. (APA)